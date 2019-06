Meleşcanu maradhat

A külügyminiszter lemondását egy civil petícióban is kérik, amelyet 120 ezren írtak alá, de hiába: Meleşcanu elhárította a vádakat, és a szenátusi többség neki adott igazat. A leváltását célzó indítványt az RMDSZ is megszavazta, a miniszter vétségeinek sorához illesztve az úzvölgyi temetőfoglalást is. Novák Csaba Zoltán, a felsőház külügyi bizottságának tagja elmondta: „A román külügy mulasztása, hogy az úzvölgyi katonai temető ügyében nem kérte számon a román kormánytól a Magyarország és Románia között megkötött, a katonatemetőkre vonatkozó egyezmény betartását. A romániai magyar közösség felháborodása jogos: a szaktárca nem tett eleget kötelességének, és nem tanúsított hajlandóságot a konfliktus feloldására, amikor megtagadta a Magyarországról érkező párbeszédre való felkérést.” Az is Meleşcanu hibája, hogy Románia nem szerezte meg az ideiglenes tagságot az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Az RMDSZ-es törvényhozó szerint a román külügy a NATO-hoz és az EU-hoz való csatlakozás óta nem ért el kiemelkedő eredményt.