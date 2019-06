PRAHOVAIAK ÚZVÖLGYÉBEN. Egy Facebookon terjedő felvétel tanúsága szerint Prahova megyéből is érkeztek csoportok június 6-án az úzvölgyi katonatemetőbe részt venni a törvénysértően létesített román emlékmű felszentelésén.

A dormánfalvi polgármesteri hivatal által szervezett eseményen jelezte részvételét a Frăţia Ortodoxă (Ortodox Testvériség) nevű vallásos szervezet is, amely a Facebookon mozgósította tagjait. És nemcsak mozgósította, hanem mozgatta is: a szervezet két kisbuszát is lefényképezték, amint Úzvölgye felé tartanak. (Maszol)

TORNÁDÓVESZÉLY SZÉKELYFÖLDÖN? Egyre többször tűnik fel az égen a tornádó „kisöccse” térségünkben is: az elmúlt időszakban többen kaptak lencsevégre felhőtölcsért vagy más néven tubát. A Szentegyházi Meteorológiai Állomás üzemeltetője elmondta: az utóbbi időszakban megmagyarázhatatlanul megnőtt a rendkívüli meteorológiai jelenség észlelése környékünkön is. „A tuba vagy más néven felhőtölcsér olyan légörvény, amelyet a benne levő felhőképződés tesz láthatóvá, legtöbbször zivatarfelhőből nyúlik alá. A tuba a légörvény erősségétől függően ágakat törhet le, de alapvetően nem veszélyes meteorológiai jelenség. A felhőtölcsér tulajdonképpen nem éri el a földet, de ha ez bekövetkezik, akkor tornádóról van szó, amely lényegesen nagyobb pusztítást végezhet” – magyarázta el a jelenséget Nagy István meteorológus. Ilyen tubákat örökítettek meg május 10-én Csíkszentléleknél és június 7-én Székelyszentlélek környékén. A fotókat többen a Szentegyházi Meteorológiai Állomás Facebook-oldalán, hozzászólásban osztották meg. (Székelyhon)

ÉSZTORSZÁG LEGYŐZTE ROMÁNIÁT. Szégyenletes vereséget szenvedett el Románia a múlt héten: elveszítette az ENSZ Biztonsági Tanácsában megpályázott helyét. A testületnek öt állandó tagja van (Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Kína és Oroszország), valamint tíz nem állandó tagja, amelyeknek két évre szól a mandátumuk, és amelyeknek egyik fele páros, másik fele páratlan évben cserélődik. Az egyik nem állandó, Kelet-Európának járó helyre Észtország és Románia is pályázott, a Bukarest fele lakosságával rendelkező kis balti állam pedig két fordulóban megszerezte a 193 tagállam szavazatainak kétharmadát, 132-t. Románia mindössze 58 szavazatot kapott – valószínű, hogy a kormánypártok által sokat szidott EU tagállamai és az izraeli nagykövetség Jeruzsálembe való elköltöztetésének ígérete miatt feldühödött arab államok sem támogatták –, ami azt mutatja, mennyire becsülik az országot nemzetközi szinten. Teodor Meleşcanu külügyminiszter természetesen ezért a fiaskóért sem érzi magát hibásnak. (Ziare.com)