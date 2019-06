Magyarellenesség a futballmérkőzésen

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panasszal fordult az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a román nemzeti válogatott Norvégiában és Máltán játszott mérkőzéseinek magyarellenes jellege miatt, valamint panaszlevelet küldött a Román Labdarúgó-szövetségnek, a FIFA-nak és az UEFA-nak is, a lehető legszigorúbb büntetést kérve – tudatja a szervezet tegnapi közleménye.

A jelenleg zajló 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtező mérkőzéseinek keretein belül a román válogatott előbb a norvégiai Oslóban lépett pályára június 7-én, majd a máltai Ta’Qali Nemzeti Stadionban június 10-én – emlékeztet a közlemény. A román csapat szurkolótábora mindkét mérkőzésen folyamatosan magyarellenes rigmusokat skandált, perceken keresztül lehetett hallani a televíziós közvetítéseken is, hogy Ki a magyarokkal az országból. Az oslói mérkőzésen mintegy 800 román szurkoló vett részt a xenofób akcióban – írja a jogvédelmi szolgálat, amely szerint az eset önmagában is elfogadhatatlan, és csak fokozza az aggodalmat, hogy egyáltalán nem volt magyar vonatkozása a mérkőzéseknek: egyik játékvezető sem volt magyar, ráadásul a selejtezőben Románia és Magyarország más-más csoportban vesz részt. A román válogatott szurkolótábora idén már több esetben magyarellenes magatartást tanúsított, legyen szó hazai vagy idegenbeli mérkőzésről – eleveníti fel a jogvédő szolgálat, amelynek igazgatója, Benkő Erika képviselő kijelentette: „Soha, semmilyen körülmények között nem engedjük, hogy a magyarokat megfélemlítsék, és kitartunk amellett, hogy a sportnak a fair playről kell szólnia. Továbbra is mindenkit arra biztatok, keressen bennünket bizalommal, ha magyarokat sértő megnyilvánulásokat észlel.”