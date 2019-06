Tízen pályáznak Theresa May helyére

Tíz jelölt indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért. Theresa May miniszterelnök pénteken távozott a Konzervatív Párt éléről, és ez miniszterelnöki tisztségének megszűnésével is jár, de utódja megválasztásáig ügyvezetői minőségben ellátja a kormányfői és a pártvezetői feladatokat. A tisztségére jelentkező képviselők hétfő estig jelezhették indulási szándékukat.

A határidőre Boris Johnson volt külügyminiszter, Sajid Javid belügyminiszter, Matt Hancock egészségügyi miniszter, Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter, Michael Gove környezetvédelmi miniszter, Andrea Leadsom, az alsóház volt vezetője, Dominic Raab volt brexitügyi miniszter, Rory Stewart nemzetközi fejlesztési miniszter, Esther McVey volt munkaügyi miniszter és Mark Harper egykori Chief Whip, vagyis a tory frakció szavazási fegyelméért felelős volt kabinettag regisztráltatta indulását.

A vezetőválasztási folyamat első szakaszában a frakció sorozatos szavazásokkal két főre szűkíti a jelöltek létszámát. Az első szavazási fordulót csütörtökön, a továbbiakat jövő kedden, szerdán és csütörtökön tartják. A versenyben maradó utolsó két jelölt közül – ha egyikük sem lép vissza a másik javára – a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja meg postai szavazással Theresa May utódját, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz. A jelenlegi ütemterv szerint a megválasztott utód a július 22-én kezdődő héten veszi át a pártvezetői tisztséget, és ezután tájékoztathatja kormányalakítási szándékáról II. Erzsébet királynőt.

Hétfőn feszült figyelem kísérte, hogy Michael Gove, aki a konszenzusos előrejelzések szerint a legesélyesebb indulók egyike, nem vonja-e szintén vissza jelölését, miután a hétvégén beismerte, hogy húsz évvel ezelőtt, még újságíróként kokaint fogyasztott. Gove rá­adásul ugyanabban az időben, 1999-ben a The Times konzervatív napilapban közölt egy elítélő hangnemű cikket a magasan képzett középosztálybeli kábítószer-fogyasztókról, keményebb szankciókat szorgalmazva a droghasználókkal szemben. A kábítószer-ellenes társadalmi szervezetek képmutatással vádolják a konzervatív politikust, és követelik, hogy vonja vissza jelöltségét.

Hétfői kampányindító rendezvényén Gove határozottan leszögezte, hogy nem lép vissza, sőt, a győzelem reményével indul az utódválasztási versenyben.

Theresa May távozásának elsődleges oka az, hogy a londoni alsóház egymás után háromszor visszautasította a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő, az Európai Unióval novemberben lezárt 585 oldalas megállapodást és a hozzá kapcsolódó, 26 oldalas politikai nyilatkozatot, amely az Egyesült Királyság és az EU jövőbeni viszonyrendszerét körvonalazza. Theresa May emiatt kétszer is kezdeményezte a kilépés eredeti, márciusi 29-i határidejének meghosszabbítását. A jelenlegi brexithatáridő az EU áprilisi döntése alapján október 31.

A londoni fogadóirodák Boris Johnsont, a keményvonalas tory brexittábor frontemberét tartják a legesélyesebb utódjelöltnek. Johnson a minap kijelentette: ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője és így az új miniszterelnök, az Egyesült Királyság a brexit október 31-i határnapján mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást a brit parlamentben, akár nem. Hasonló nyilatkozatokat tett az elmúlt napokban a versenytársak közül Andrea Leadsom, Dominic Raab és Esther McVey is.

A tízfős mezőny tagjai közül ugyanakkor Rory Stewart, Mark Harper, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Matt Hancock és Michael Gove a rendezett, megállapodásos brexit mellett foglalt állást, bár Hunt és Javid egyaránt kijelentette, hogy ha a megállapodás nélküli kilépés és a bennmaradás között kellene választaniuk, előbbit választanák.