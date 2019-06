A helybeliek által dohánygyári hegyként emlegetett utcát kedden zárták le, átadási határideje 2020 júniusa. A városháza közleménye szerint jövőre a város egyik legmeredekebb közlekedési útvonala új aszfaltburkolatot kap (a régi macskaköves borítás helyett), addig azonban az ott és a környéken lakók jelentős felfordulásra számíthatnak: a szomszédos, eléggé keskeny egyirányú utcákban – a Jővő, az Árnyas és a Hársfa utcában, illetve sétányon – kétirányúvá változik és meg is növekszik a gépjárműforgalom. Ezt táblákkal is jelzi majd az útépítő vállalat, de addig is letakarták az egyirányú közlekedésre kötelező jelzéseket.