Újabb játékos igazolását jelentette be kedden a sepsiszentgyörgyi labdarúgóklub. A macedón középhátvéd, Risto Mitrevski két évre szóló szerződést kötött a piros-fehér mezesekkel. A klub hétfőn fújt gyülekezőt, és megkezdte a felkészülést az új idényre.

A 27 éves Mitrevski az előző idényben az izraeli Hapoel Haifa játékosa volt, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára és egy gólt szerzett.Az izlandi FH Hafnarfjördur és az Atalanta ellen három Európa-liga-selejtezőben is lehetőséget kapott – kétszer kezdőként. Együttesét végül az olasz csapat búcsúztatta kettős vereséggel a selejtezők harmadik körében. A 187 centiméter magas, jobblábas játékos 2018 januárjában a horvát élvonalban érdekelt NK Istra mezét cserélte le, és igazolt Izraelbe, korábban pedig a macedón Metalurg Szkopje, a Teteks Tetovo, a Rabotnicki, a Napredok Kicevo, a Pobeda Prilep, a szerb FK Donji Srem Pecinci és a bosnyák FK Szarajevó csapatában játszott.

„Tovább erősödött a keret: a Sepsi OSK újabb igazolása a macedón Risto Mitrevski, aki legutóbb a Hapoel Haifa játékosa volt. A 27 éves belső védő két évre kötelezte el magát klubunkhoz. Sok sikert kívánunk új játékosunknak a piros-fehér színekben. A klub vezetői természetesen folytatják a tárgyalásokat új játékosok szerződtetésére” – olvasható a közleményben.

A Sepsi OSK kedden azt is bejelentette, hogy tapasztalt szakemberekkel erősödött a stáb, László Csaba vezetőedző és Ilyés Róbert másodedző mellé ugyanis csatlakozott Emilian Dolha kapusedző és Gábris Csaba erőnléti edző is. A csapat hétfőn fújt gyülekezőt, kedden pedig megkezdte a felkészülést hazai környezetben. Ezt követően június 17. és 30. között Ausztriában edzőtáborozik az OSK, ahol a napi edzések mellett négy felkészülési mérkőzést is játszanak. Ezt követően július 2-án és 3-án a székesfehérvári MOL Kupa nemzetközi tornán szerepelnek, majd 4-én térnek vissza Sepsiszentgyörgyre.

A Sepsi OSK szerdán közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Sebastian Rudol lengyel hátvéddel. A 24 éves belső védő idén januárban a lengyel élvonalbeli bajnokságot elhagyva csatlakozott a háromszéki gárdához, ahol mindössze hétszer öltötte magára a piros-fehér mezt, egyszer az alapszakaszban, ötször a felsőházi rájátszásban és egyszer a Román Kupában. A sepsiszentgyörgyi együttes vezetősége köszöni a labdarúgónak a klubért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kíván további pályafutásához. (miska)