A Váradi József Általános Iskola VI. C osztálya megtekinti a kiállított rajzokat. Fotó: KMT

A rajzversenyt két kategóriában hirdették meg, tej és gyümölcs témában, kapcsolódva az Európai Unió által finanszírozott pék- és tejterméket, illetve gyümölcsöt biztosító programjához. A rajzversenybe benevező csoportok és osztályok gyümölcskosarat és tejterméket kaptak kóstolás céljából, a zsűri által kiválasztott nyertesek pedig könyvjutalomban részesültek. A díjazott alkotásokat kiállították Kovászna Megye Tanácsának székhelyén.

Az egészséges táplálkozási szokásokat érdemes gyermekkorban kialakítani, az uniós programnak tulajdonképpen ez a célja, ezért is örülünk, hogy a pedagógusok nyitottak voltak a téma iránt, a gyermekek nyelvén beszéltek ezekről a fontos kérdésekről. Jó volt látni, hogy a sepsibodoki gyermekek örömmel bontották ki a gyümölcsöt és joghurtot tartalmazó csomagot, ami azt is jelzi, hogy rendszeresen fogyasztják az egészséges termékeket – mondta Tamás Sándor tanácselnök, aki a sepsibodoki Henter Károly Általános Iskola első osztályának adta át a rajzversenyen szerzett második díjért járó könyvcsomagot.

Minden gyermek részt vett a nyertes alkotás elkészítésében, és természetesen ez is jó alkalom volt, hogy beszéljünk arról, miért fontos naponta gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket fogyasztani. Gyermekeinknek mindenből a legjobbat akarjuk, és ez fokozottan érvényes a táplálkozásra is, különösen manapság, amikor egyre nagyobb a kínálat az egészségtelen ételekből – nyilatkozta Fazakas Marianna tanítónő.

A sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola VI. C osztálya Jakab Imola tanárnő vezetésével a kiállított műveket is megtekintette a megyei önkormányzat épületében. Amint az osztályfőnök elmesélte, igazi csapatössze­rázó volt a nagy méretű rajz elkészítése, szívesen vettek részt benne a gyermekek, és felelősségteljesen szervezték meg a munkát. Mindeközben lehetőség volt arra is, hogy beszélgessenek arról, ki milyen gyümölcsöt, zöldséget szeret.

Tej kategóriában első díjat nyert az árapataki óvoda Katicabogár csoportja, másodikat a szentkatolnai Bóbita Óvoda vegyes csoportja, harmadik helyezett az árapataki óvoda Kiscicák csoportja volt. A kisiskolások közül első helyezett a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola előkészítő A osztálya lett, második helyen a sepsibodoki Henter Károly Általános Iskola első osztálya, harmadik helyen a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola III. A osztálya végzett. A gimnazisták közül a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola VI. C osztálya nyerte az első díjat.

Gyümölcs kategóriában a díjakat az árapataki óvoda vitte el, első a középcsoport, második a Napsugár vegyes csoportja, harmadik a Méhecske csoport. Kisiskolások közül első helyezett a sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola I. A osztálya, második a csernátoni Végh Antal Általános Iskola II. osztálya, harmadik az árapataki Romulus Cioflec Általános Iskola előkészítő B osztálya. A gimnazisták közül a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola V. B osztálya nyerte az első díjat.

Az európai uniós tej-kifli-alma programból Kovászna megyében 23 579 gyermek részesül. (KMT)