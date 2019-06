P. Mobil-jubileum

Az Aranylakodalom című turnéval ünnepli ötvenéves jubileumát a P. Mobil. A zenekar elődjét, a Gesarolt ugyanis épp ötven évvel ezelőtt alapította Schuster Lóránt, aki a közelmúltban töltötte be 70. életévét. A hard rock csapat és vezetője 2019-ben bakelitlemezt, CD-t és könyvet is megjelentet.

„Mindig aktív voltam, még betegen is. 2014 és 2016 között két és fél éven át komoly kezelésre szorultam, öt műtétem és tizenhat kemoterápiám volt, de a kórházból is szerveztem a fellépéseket, szövegeket írtam, és amikor már lábra tudtam állni, kiszöktem a P. Mobil pesti bulijaira” – nyilatkozta Schuster Lóránt.

A P. Mobil zenekar nemrég technikai­lag korszerűsített formában kijött bakelitlemeze, az Ez az élet, Babolcsai néni! a csapat harmadik bakelitalbuma az elmúlt három évben, a Honfoglalás-szvit szimfonikus változata és Az első nagylemez után. A Tunyogi Péter énekessel felvett Ez az élet, Babolcsai néni! 25 évvel ezelőtt az együttes visszatérő anyaga volt, miután 1985-ben leálltak, és csaknem tíz évre felfüggesztették működésüket.

A tizenkét dalt tartalmazó korong jellegzetes P. Mobil-anyag. „Az alap lényegé­ben már 1985-ben megvolt, csakhogy a P. Mobil közben leállt. A számokat nyolc és fél évvel később átírtuk, átszerkesztettük, ám 1994-re megszűnt Magyarországon a bakelitlemez-gyártás, így akkor csak CD-n és audiokazettán jelent meg, vinylen most először érhető el” – fejtette ki a zenekarvezető.

Schuster Lóránt a lemez megjelenése kapcsán megjegyezte: miközben a formátum világszerte újra hódít, fontos, hogy bakeliten is kiadják azokat a P. Mobil-anyagokat, amelyeket annak idején nem lehetett. Hozzáfűzte: arra törekszik, hogy valamennyi P. Mobil-stúdiólemez elérhető legyen bakeliten is. Ami még hiányzik, az a Kutyából szalonna (1998), a Mobileum (2009), a Farkasok völgye – Kárpát-medence (2014), valamint a legutóbbi, a Csoda történt (2017). A május óta tartó Aranylakodalom-turné kiemelt állomása lesz augusztus 10-én a fővárosi Barba Negra Trackben szervezett nagykoncert. Erre a napra időzítve jelenik meg a P. Mobil első feldolgozásanyaga És? címmel. Ezen a korábbi évtizedekben készült vicces paródiák, az omegás Ha én ló lehetnék, az illéses Prézli dal vagy a Radics Béla emlékére írt A zöld, a bíbor és a fekete mellett frissen készült dalok is helyet kapnak, például az Echo együttes Gondolsz-e majd rám?, a Zalatnay Sarolta és a Skorpió által egy­aránt játszott Miért kell elfelednem? című dal újragondolt változata vagy a Metro Mi fáj? című számának thrash metál verziója – mondta Schuster Lóránt.

A P. Mobil felállása 2013 óta változatlan. Az alapító Schuster Lóránt mellett jelenleg Baranyi László (ének, gitár), Sárvári Vilmos (gitár), Tarnai Dániel (basszusgitár), Szabó Péter (billentyűs hangszerek) és Szebelédi Zsolt (dob, ütőhangszerek) alkotja a együttest. (MTI)