Érdekes foglalkozásokkal, helyismereti túrával és kirándulással fűszerezett programokkal várja a nyári szünidő első napjaiban a gyermekeket a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza. Idén mintegy kétszázan jelezték, hogy részt vesznek a díjmentes vakációs tevékenységeken, az intézmény pedig több kollégát vont be a programsorozat megvalósításába.

Az előző évi szünidős ajánlat elnyerte a gyermekek tetszését, szerették a foglalkozásokat és a szülők részéről is pozitív vissza­jelzéseket kaptak – vázolta lapunk érdeklődésére Kerekes Jenő, a Tanulók Háza igazgatója.

Hétfőtől, június 17-től naponta 9 és 14 óra között fogadják az érdeklődőket, akik az intézmény biztosította szakkörök egy részébe nyerhetnek betekintést, emellett strandlátogatást is terveznek a szervezők, de lehetőség lesz kipróbálni az asztaliteniszt és helyismereti, térképes sétát is beiktattak a programok közé. Utóbbi kapcsán Kerekes Jenő kiemelte, fontosnak tartják, hogy a gyermekek megismerjék Sepsiszentgyörgyöt és nevezetességeit, a vakációs program részeként pedagógus kíséretével keresik fel a legfontosabb helyszíneket.

A tanulást és szórakozást ötvöző kínálat része egy kirándulás is, a gyermekeket a Bíróné-pusztájára és a Honvéd-kúthoz viszik el, útközben pedig szabadtéri játékokra is adódik majd alkalom. Az intézményvezető megjegyezte, az ingyenes vakációs program hozadékaként a tavalyi kétszáz résztvevő mintegy negyede ősszel visszatért hozzájuk, és a különféle szakkörökben folytatták a szünidőben megkedvelt tevékenységeket. Kerekes Jenő úgy véli, így a szülők is betekintést nyerhetnek a foglalkozásaikba, s azt tapasztalják, hogy azokra egyre nagyobb az igény.

A következő tanévben összesen 22 szakkör indul a Tanulók Házában, a diákokat már szeptember elsejétől fogadják a művészeti és technikai jellegű foglalkozásokra, sporttevékenységekre.