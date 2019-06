Városünnepet ül Barót

A programot összeállítók javára írható, hogy az első két nap P. Magyarosi Imola színésznő Nemes-Nagy Ágnes műveiből összeállított műsorával, illetve Dávid Alpár népviselet-készítő Székely viseletek régen és ma kiállításával azoknak kedveztek, akiket nem csak a vásáros dínomdánom érdekel. Az is jó ötletnek mondható, hogy a gyermekek műsorát nem valami másodlagos helyszínre száműzték, hanem a főszínpadon biztosítottak helyet számukra. (A Cimbora Óvoda növendékei népi gyermekjátékokat mutatnak be, koncerteznek a sajátos nevelést igénylő gyermekek és felnőttek, fellépnek a Gaál Mózes Általános Iskola diákjai, a Tanulók Házának Csipike bábcsoportja és a Mozaik tánccsoport, valamint a Művelődési Ház Syncron táncegyüttese.)

Minden bizonnyal sokan fognak örvendeni a sportrendezvényeknek – sakkban, labdarúgásban, teniszben, biliárdban, asztaliteniszben és streetballban méretkezhetnek meg a magukban elég tehetséget és erőt érzők – és az erdővidéki, komáromi, párkányi és csángó néptánccsoportok részvételével zajló tánctalálkozónak, a Bujka népdalcsoport fellépésének is. A főszínpad esti fellépői közül a legismertebb a többszörös Fonogram-díjas magyarországi Hooligans, és minden bizonnyal remekül fog szórakoztatni a szászrégeni Titán együttes is. Kár, hogy a remek hangú Szabó Elődnek – sokaknak lehet ismerős az anyaországi X-faktor tehetségkutató műsorból – csak a pénteki programban szorítottak helyet: a Titán remek zenészekből áll, többet, nagyobb közönséget is megérdemelt volna.

Egy múlt hónapban tartott tanácsülésen elhangzott: a városnapok szervezési költségeit 130 ezer lejben szabták meg. Ennek az összegnek a felét várhatóan a vásárosok által fizetett bérből fedezik, a többit pedig az önkormányzat állja. Minden évben a legnagyobb kiadást a vasárnap esti koncertek jelentik. Lázár-Kiss Barna András a tanácstagoknak elmondta, idén ez a költség alig lesz valamivel kevesebb mint hatvanezer lej.