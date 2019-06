Lapunk május 31-i számában a Mennie kell Dálnok polgármesterének is című tudósításunkban azt írtuk, hogy Esztelnek, Lemhény és Kézdialmás után Bartók Ede Ottó, Dálnok polgármestere is elveszíti tisztségét összeférhetetlenség miatt.

Varga Attila, Esztelnek volt polgármestere a minap kért pontosítást az ügyben. Elmondása szerint öt évvel ezelőtt az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség a kereskedelmi kamaráktól kikért adatok alapján országszerte több mint kilencven polgármester esetében állapított meg összeférhetetlenséget, mivel ezen az elöljárók neve magáncégekkel összefüggésben is szerepelt a nyilvántartásokban. Kézdiszéken több polgármester esetében is összeférhetetlenséget állapítottak meg. Az érintett felső-háromszéki községvezetők a brassói táblabírósághoz fordultak, ahol akár többéves különbséggel tárgyalták le a fellebbezéseket. Varga Attila beadványát az elsők között tárgyalták le és utasították el a fellebbezését, a táblabíróság az Országos Feddhetetlenségi Ügynökségnek adott igazat. Varga Attilának még három hónapja volt polgármesteri mandátumából, amikor a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszékhez fordult. Esztelnek akkori polgármestere 2016-ban a helyhatósági választásokon objektív okok miatt nem pályázta meg a községvezetői tisztséget, habár indulhatott volna, mint bárki más, ezért azt kérte, hogy hozzák előbbre fellebbezése tárgyalásának időpontját, amire sor is került. 2017. május 12-én a legfelsőbb bíróság végleges és visszavonhatatlan döntést hozott, megsemmisítette a brassói táblabíróságon született ítéletet és megállapította, hogy az ő esetében nem áll fenn összeférhetetlenség, tehát gyakorlatilag felmentették.