Különleges környezetben ünnepelték és díjazták a napokban azokat a háromszéki ifjakat, akik bekapcsolódtak és sikeresen teljesítették a The Duke of Edinburgh’s International Award (DOFE) személyiségfejlesztő programot. Az elismerő okleveleket a zabolai Mikes-kastélyban több mint harmincan vehették át, a résztvevők mellett a fiatalok mentorainak tevékenységét is értékelték.