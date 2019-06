A kizárt magyar meghívottak egyike Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke volt, aki szerint Csíksomlyón a pápát szinte hermetikusan elzárták a néptől, és amint felcsendült a magyar himnusz, máris kivitték, nem engedték közelíteni az emberekhez, mint a román városokban. Más eszközökkel is próbálták minimalizálni az erdélyi magyar jelenlétet: a résztvevőket azzal riogatták, hogy nem szabad magyar és székely zászlókat vinni, egyedül ott kellett regisztrálni, és számháborút indítottak Somlyó ellen, azt bizonygatva, hogy Bukarestben, Jászvásáron meg Balázsfalván többen gyűltek össze, mint ott, ahol a szentatyának a legtöbb híve él. Kizárták a csíksomlyói miséről a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető-helyettesét, Brendus Rékát és Péter Ferenc Maros megyei tanácselnököt is, másokat pedig – köztük Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnököt – hosszasan megvárakoztattak, miközben a román zászlókkal érkezőket azonnal beengedték. (Krónika)

MEDVE AZ ISKOLAUDVARON. Medve kószált a beresztelki iskola udvarán, miközben a tanulók órán voltak. „Ha pár perccel később jött volna, éppen szüneten lettek volna a diákok. És mivel meg volt ijedve, bármi történhetett volna. (...) Ki gondolta volna, hogy fényes nappal a falu közepén összefuthatsz egy medvével? Mindenkinek nagyon figyelmesnek kell lennie, nincs, amilyen intézkedést hozni” – nyilatkozta a Maros megyei iskola igazgatója, Aurelian Negrea, hozzátéve, hogy a gyermekek így is megijedtek, hiszen látták az állatot az ablakon keresztül. Az igazgató közölte: a község valamennyi falujában gyakran láttak medvét az utóbbi időben, ez esetben azonban egyértelmű volt, hogy az állat megijedt valamitől, így került a településre. Az esetet térfigyelő kamerák is rögzítették, és a helybeliek közül is többen látták. A medve délelőtt fél tizenegy körül az iskola mögötti tömbházak felől közelítette meg a tanintézményt, áttörte a kerítést, átkelt az udvaron, majd bement egy kertbe, ahonnan a tulajdonos úgy kergette el, hogy nem is nézett rá, azt hitte, kutyával van dolga. Később csendőrökből, rendőrökből és vadászokból álló 12 fős csapat indult el, hogy kikergesse a faluból a medvét, az erdőben azonban nyomát vesztették. A vadászok szerint a Beresztelkéhez tartozó Magyarfülpösön nemrég egy sertést ölt meg a medve az egyik háznál. (Agerpres)