Infláció és gazdaság

A lakosság vásárlóereje is megnőtt, főleg a közszférában végrehajtott béremeléseknek köszönhetően: áprilisban 14,8 százalékkal volt magasabb a nettó átlagbér a tavaly áprilishoz képest, a reálbér pedig 10,3 százalékkal. A statisztikákból Viorica Dăncilă kormányfő azt emelte ki, hogy Románia EU-szinten a második helyen áll a gazdasági növekedést illetően, és ez a beruházásoknak köszönhető, amelyek 5,7 százalékkal emelkedtek a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva, mert „a kormány különösen nagy figyelmet szentel a Románia fejlesztését szolgáló projekteknek”. Klaus Iohannis államfő szerint az SZDP a rövid távon hatásos intézkedéseket helyezte előtérbe, a befektetések továbbra is csak papíron léteznek, a kiszámíthatatlan, felelőtlen döntéshozatal pedig a befektetési, fejlesztési kedv lankadásához vezetett, ami rendkívül veszélyes lehet. Iohannis szerint a rekordmértékű gazdasági növekedés csalóka, mert a munkaerő-piac, a költségvetés és az ország külkereskedelmi mérlege is hiányt, aránytalanságokat mutat, ugyanakkor az EU-ban Romániában a legnagyobb az infláció, és az államadósság is nőtt. Az államfő közpénzügyi konszolidációt és hatékonyabb adóbegyűjtést követel a kormánytól.