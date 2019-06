A háromszéki népi mesterségeket ismertető sorozatban újabb dokumentumfilmet mutatott be Kinda István és Vargyasi Levente. A sepsiszentgyörgyi alkotópáros Kerekesek című filmjét kedd délután vetítették le a megyeszékhelyi Művész moziban, a bemutatón részt vett a film főszereplője, a nyolcvanötödik esztendős Gál József zabolai kerékgyártó mester is.

Kinda István néprajzkutatóként és Vargyasi Levente fotósként, filmesként egy évtizede foglalkozik a háromszéki népi mesterek mozgóképes megörökítésével. E témakörben mutatták be A sár mesterei (2011) rövidfilmet, illetve a Meszesek (2013) és a Szenesek (2015) című néprajzi dokumentumfilmeket, ám időközben más mestereknél is forgattak, nyersanyagaikból maradt még a fiókban is. A Kerekesek című film egyórás, 2014–2019 között készítették, az alkotás a zabolai, 1934-ben született Gál József kerékkészítő mester életét, mesterségéhez való viszonyulását mutatja be, miközben a néző egy szekérkerék elkészítési folyamatának is tanúja lehet. A filmben Bende Tibor zabolai kovácsmester is szerepel, látható, amint fémből abroncsot, „ráfot” illeszt a fakerékre.

A filmnézést követő beszélgetésen Gál József elmesélte, „százegynél is több” kereket készített, ám mostanra a szekerekhez használt gumikerekek annyira „letiporták” a hagyományosat, hogy ilyen fából készített már senkinek nem kell. Potyára nem dolgozik, de ha valaki olyasmit kér tőle, ami kedvére való, „lassacskán meg tudja adjusztálgatni”. A filmben bemutatott kerékkel régebb két nap alatt végzett, ám most már három-négy napba is beletelik, míg elkészíti. Jóska bácsi, amikor még ötvenéves sem volt, nappal gyárban dolgozott, s délután otthon folytatta a kerékkészítést, olykor még este 10 órakor is „gyalulgatott, kopogtatott”. A filmmel elégedett, azt „kitehetik” falun is, mert úgy véli, sok embert érdekelne. Különben „eddigelé”, amit lehetett, műhelyében fából elkészített, ám ami a legfontosabb, hogy eddig kitartott az egészsége is, ám ha lebetegszik és meghal, „több kerekes nincs”.

Kinda István kifejtette, közel ötven hagyományos népi foglalkozás ismert Háromszéken, ezek mind élő mesterségek, ám többnyire kilencven évhez közeli mesterek űzik. Mindenik filmjük esetében terjedelmes nyersanyagot rögzítettek, ez is nagyon fontos, ezeket több intézményben is elhelyezik, bárki dokumentálódhat belőlük. Mint fogalmazott, filmjeikkel „versenyt futnak az idővel”, ugyanis ma már sem a téglavető cigányokról, sem a mészégetőkről, sem a szénégetőkről nem lehetne leforgatni azt a filmet, amit nekik még sikerült. Látjuk, hogy mi van eltűnőfélben, ezeket a mesterségeket igyekszünk dokumentálni, tette hozzá, ám azt is kiemelte, hogy nem csupán egy-egy mesterség bemutatására törekednek, hanem az azokat művelők életformáját, életét is próbálják ismertetni. Jóska bácsi is egy alkotó gazdaember, ma már belőlük is egyre kevesebb van, tette hozzá. Gál József fényképe egyébként a tavaly megjelent Hagyományos népi mesterségek Háromszéken és Erdővidéken című könyvének borítóján is látható.

Kinda István ötlete volt, hogy megörökítsük a háromszéki mesterembereket – jegyezte meg Vargyasi Levente, s azt is elmondta, filmjeik párhuzamosan készülő alkotások, mert számára nemcsak a népi mesterségek fontosak, hanem például a tehenes gazdák is, most a cukorrépa-termesztők életét követi. Ezek a filmek a gazdák sorsáról szólnak – tette hozzá. Azt is tervezik, hogy Kerekesek című filmjüket Zabolán, illetve más falvakban is bemutatják.