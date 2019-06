Ősbemutató Brassóban

A közönség látványos, zenés–táncos, harcosokat is felvonultató színpadi játékot láthatott, amely magyar történelmünk emlékezetes eseményeinek állított mementót a honfoglalástól a rendszerváltásig, a helyi múltból is merítve. A Barcaság mindig is több nemzet otthona volt, a magyar, a szász, a zsidó, a bolgár és a román közösség együtt épített itt hazát magának. Az előadás felelevenítette (többek között) az 1848–1849-es szabadságharcból a 170 éve lezajlott alsótömösi csatát, és az 1987. november 15-i antikommunista munkáslázadást is. Régi képeslapokról ismert, már-már elfeledett világban jártunk ismét, de a múltból visszarángatott a jelenbe néhány fiatal, aki kérdéseire próbált választ kapni a történelem zenében és képben kifejezett kockái között. Vajon lesz-e jövő? Véleményüket röviden így foglalták össze: „Az út hosszú volt, buktatókkal és nehézségekkel tele, de itt állunk a Kárpát-kanyarban, a Barcaságban, miként a Királykő sziklacsipkéi, a Nagykőhavas fenyvesei, a Csukás mesébe illő kőalakjai, a Keresztényhavas tölgyfái, itt állunk. Rendületlenül.”

A Loksi blues café Szociokulturális Egyesület elnöke, Kökösi Attila ötletgazda elmondta: a rendezvény Domokos Pál Péternek a Márton Áron püspökről írott, Rendületlenül című könyvéből és a Szózatból ihletődött. Célja a nemzeti összetartozás, öntudat erősítése műkedvelő és profi énekesek, együttesek, művészek bevonásával. A szórványban fontos szellemiséget és lelkiséget adni a magyarságnak, ugyanakkor olyan művet akartak létrehozni, amely esetleg bevételt is hozhat a brassói kultúrafogyasztó társadalomnak, amely a magyar kormány vagy a helyi vállalkozói réteg támogatása nélkül bizony nagyon elsorvadna. Kökösi Attila hálás azért, hogy együtt tudott dolgozni a szereplőkkel, és megszületett az előadás, amely bárhol megállja a helyét. Reméljük, hogy rendületlenül.