Folytatódik az aszfaltozás az egész város területén, de gondok merültek fel, a munkálatokat versenytárgyaláson elnyerő megyei Út- és Hídépítő Rt. a régi áron nem akarja elvégezni azt – közölte Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere. A kedvezőtlen időjárás miatt a kátyúzással is nagyon lemaradtak – ismerte be az elöljáró.

Ez év januárjában jelent meg a 114-es kormányrendelet, amely 3000 lejre emelte az építőiparban a minimálbért, felrúgva ezáltal minden közberuházás tervezett költségvetését. Tavalyi és tavalyelőtti érvényes szerződéseik vannak a megyei útépítő vállalattal, de egyetlen cég sem hajlandó a régi áron dolgozni. Nem háromszéki, hanem országos jelenség ez – hangsúlyozta a polgármester. Azt is elmondta, hogy mindaz, amit eddig az Út- és Hídépítő Rt. elvégzett – a Rózsa negyedi új parkoló és a Gyárak utcájában a kátyúzás –, az ő kérésére történt meg, így tudott meglenni idén legalább az, aminek tavaly kellett volna elkészülnie. A kátyúzást félig-meddig elvégezték, aztán abbahagyták.

Az elöljáró jelenleg is tárgyalásokat folytat az Út- és Hídépítő Rt. vezetőségével, és arra kéri őket, hogy dolgozzanak, hiszen nagyon sok olyan munkálat van, amelyet idén be kellene fejezni, terv, szerződés és a pénz is megvan, de a régi áron nem akarják folytatni. A helyi fejlesztés országos programjában három utca korszerűsítésével szerepelnek. 150–200 méter maradt még befejezetlenül a Vasút utcából, 400–500 métert pedig a Vágóhíd utcában kellene aszfaltozni még. Ami a parkolókat illeti, több is tervbe volt véve, még tavaly el kellett volna kezdődnie a munkálatnak többek közt a Csernátoni utcában levő tömbházak mögött, de ilyen feltételek mellett a cég nem akar dolgozni.

„Mi hajlandóak lennénk szerződést módosítani – hangsúlyozta az elöljáró –, és bizonyos szintig emelni a munkadíjat, viszont a kormányhatározat ezt nem teszi lehetővé, ezért alakult ki a mostani patthelyzet. A kormányrendelet csak azt engedélyezi, hogy a szerződéseket úgy módosítsák, hogy a fizetési költségeket 3000 lejig ki lehessen fizetni, viszont arra nem gondoltak, hogy ha a szakképzetlen munkásnak megemelték a fizetését 3000 lejre, akkor a szakképzett munkásnak, a mesternek és a mérnöknek is emelni kell a bérét. Ezt a kormányrendelet már nem veszi figyelembe, ezért fennáll az a veszély, hogy az illető cég veszteséges legyen vagy rosszabb esetben csődbe jusson. Akkor inkább kevesebbet csináltassunk meg, és jól, mint hogy ne haladjunk semmit.” Ha felbontanák a szerződést a megyei útépítő vállalattal, egyértelmű, hogy a licitet már az új árakon kell meghirdetniük, és újra kell terveztetni minden munkálatot, s akkor idén már nem fog sor kerülni útjavításra.

Bokor Tibor abban reménykedik, hogy a kormány korrigálni fogja azokat a hibákat, meggondolatlan döntéseket, amelyeket a 114-es kormányrendelettel elkövetett, s végre módosítani tudják a meglévő szerződéseket. Idén a Molnár Józsiás utca korszerűsítését, valamint a Kossuth Lajos és a Purczel János utca útburkolatának a felújítását is be kellene fejezni – mondotta végezetül az elöljáró.