Szünidőre hangoló iskolanap

Hamisítatlan vakációs hangulatban telt az idei tanévzárót megelőző nap a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, ahol immár hagyománya van a változatos programokban bővelkedő iskolanapnak. Ezúttal is egész napot felölelő foglalkozásokkal készültek diákok és pedagógusok, a megyeszékhelyi tanoda kapuján pedig bárki beléphetett és betekintést nyerhetett az udvaron is zajló tevékenységekbe.

Az iskolanap kiváló alkalom arra, hogy a különböző évfolyamok, diákok és pedagógusok ne csak a tanulás, hanem kötetlenebb tevékenységek révén ismerkedjenek és szórakozzanak. Tegnap reggel az elemisták futóversenye nyitotta a késő délutánig tartó programsorozatot, a tanintézmény névadójáról is megemlékeztek, de képzőművészeti műhelybe, lepkevadászatra és agyagformázásra, koncertmaratonra egyaránt várták az érdeklődőket, lehetett társasjátékozni, akinek pedig a délelőtti hőség nem szegte kedvét, az különféle dallamokra a színpad előtt mozoghatott, volt ugyanis moderntánc-bemutató, valamint táncház is. Nem maradhatott el a hagyományos diákvásár sem, fogyott a limonádé és a házi sütemény, saját készítésű apró tárgyak, szép nemezelt darabok leltek új gazdára, s akadt osztály, amely kirándulásra, közös fagyizásra, táborozáshoz gyűjtötte a bevételt. A közelben színes festékszóróval díszítették a betonfalakat, a fák óvó árnyékában a kisebbek gyöngyöt fűztek és papírt hajtogattak, és sor alakult ki két padnál, ahol nagyobb diákok vállalkoztak arcfestésre. Szomszédjukban méretes papírhajókat készített a művészetisek egy másik csoportja, miközben a sportpályán piros és kék mezben rúgták a labdát a csapatok. Sportolni egyébként a pedagógusoknak is lehetőségük adódott, a programba ugyanis lányoknak és tanárnőknek meghirdetett kosárlabda-mérkőzést, illetve tanár-diák focimeccset is beiktattak.