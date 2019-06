Utcajavítások Sepsiszentgyörgyön

Egy utca rendbetétele akkor ér véget, ha az útburkolati jeleket is felfestették az aszfaltra, ezt megelőzően pedig több olyan beavatkozást is el kell végezni, ami sokkal több időt vesz fel, mint maga a valóban látványos aszfaltozás. Ráadásul ezek egy részét magánvállalatok végzik – különféle közüzemi és távközlési hálózatok kialakítói és működtetői –, s ezek munkatempójára nincs közvetlen ráhatása az önkormányzatnak. A munkálatok kivitelezésének határidejét ezeket figyelembe véve szabják meg, jelen esetben ez a határidő egy év, de ha minden megfelelően halad, ennél jóval kevesebb is lehet – jelentette ki tegnap Antal Árpád.

A fentiek értelmében a kockakőréteg eltávolítása után a dohánygyári hegyen is a Közüzemek veszik át a terepet az ivóvíz- és csatornahálózat korszerűsítése végett, ezt a közvilágítás cseréje követi majd. A gázhálózat korszerűsítését már elvégezték. A teljes felújítás különböző részfeladatait párhuzamosan nem tudják végezni, mivel a részmunkálatok akadályoznák egymást. Gondot jelent, hogy sokszor az egyeztetések sem mennek gördülékenyen – magyarázta az elöljáró.

A soron következő munkálatokat illetően a polgármester elmondta, hogy a Puskás Tivadar és az Ág utca esetében a közlekedésrendészetnek kell még áldását adnia a forgalomkorlátozásra, -elterelésre, s ezt követően kezdődhet majd a korszerűsítés. Reményeik szerint ez az elkövetkező hetekben meglesz. Érdeklődésünkre a polgármester elmondta: az Ág utcában a közvilágítás cseréjét, az ivóvíz-, az esővíz-elvezető és a szennyvízhálózat felújítását, emellett az úttest és járdák rendbetételét kell elvégeznie a kivitelezőnek. Mivel a környéken nagyon sok a jármű, átmenetileg megnyitják az Urban Locato által használt önkormányzati területet, amelyet az ott lakók időszakos parkolóként használhatnak. A Puskás Tivadar utcában szintén teljes körű felújítás következik.

Ami a Kós Károly utat illeti, az önkormányzat arra kérte a kivitelezőt, hogy a nyár folyamán mindenképp zárja le a Kriza János utcával való kereszteződés környékén még elvégzetlen munkálatokat. Ami a fennmaradó – a Cigaretta utcától a régi szemerjai körforgalomig tartó – szakaszt illeti, Antal Árpád elmondta: elviekben a kivitelező ennek is hamarosan nekilát. Az Illyefalva és Előpatak felől érkező járműveket a Patak utcába terelnék, amely átmenetileg kétirányúvá válik, itt azonban még ezt megelőzően egy új koptatóréteget is leöntenek, mivel az úttest nincs túl jó állapotban. A Kós Károly út említett szakaszán ezt követően kezdődhet el a munka – részletezte Antal Árpád.