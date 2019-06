Épülgetnek az autópályák

Az A1-es autópálya dél-erdélyi részén a Lugos és Déva közötti 100 kilométert nem sikerült még befejezni, noha az építkezés 2014-ben kezdődött, és akkor 2016 májusa volt az átadási határidő. A Lugos melletti 1-es szakasz és a 2-es szakasz kisebbik fele már használatban van, a Déva felőli 4-es és 3-as szakasz megnyitását legutóbb még nyár végére, augusztusra ígérték. A bökkenő csak az, hogy a pálya két vége nem ér össze, a 2-es szakaszból hiányzó 14 kilométeren pedig már vagy két éve egyáltalán nem dolgoznak, a korábbi szerződést felbontották az utászcéggel – mert nem tervezte meg a nagyvadak (medvék) átjárását szolgáló alagutakat –, újat pedig azóta sem kötöttek, habár a közbeszerzési eljárást meghirdették. Arra, hogy mikor lehet Nagyszebentől Nagylakig megszakítás nélkül autópályán menni, még ígéret sincs. De van másra: Răzvan Cuc közlése szerint az év végéig a Szászsebes és Torda közötti autópálya 1-es, Szászsebestől Gyulafehérvárig vezető szakaszát is átadják a forgalomnak. A Gyulafehérvár és Nagyenyed közötti 2-es szakaszon zajló munkával elégedetlen volt a miniszter, és közölte az építővel, hogy szerződést bontanak, ha a következő két hétben nem alkalmaz román alvállalkozókat. A 3-as és 4-es, Nagyenyedtől Tordáig terjedő szakasz már használatban van.

Az A3-as, észak-erdélyi autópálya két, összesen 54,9 kilométeres bihari szakaszának megépítése is kimozdult a holtpontról: a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság szerdán jelentette be a félbehagyott sztráda folytatására kiírt versenytárgyalás győzteseit. Bihar megyében három szakaszra osztották az autópályát, ebből az első, Bihar község és az országhatár közötti öt kilométeres szakasz már épül, és az ígéretek szerint az év végéig el is készülhet (Magyarországon az M4-es autópálya jövő év elején éri el a román országhatárt). A másik két szakasz kivitelezőit választották most ki, és a szerződéseket elvileg akár tíz nap múlva is aláírhatják, ha a versenytárgyaláson alulmaradt cégek nem fellebbeznek. Ha igen, akkor meg kell várni az óvások elbírálását, ha nem, akkor a Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti 26,35 kilométeres szakaszt a román Construcţii Rt. és a horvát Hidroelektra Mehanizacija D. D. alkotta konzorcium építheti meg 75,7 millió euróért, a Bisztraterebes és Bihar község közötti, 28,55 kilométeres szakaszt pedig a nagyváradi Trameco Rt. köré szerveződő konzorcium 68,3 millió euróért. Mindkét szakaszra kétéves tervezési és kivitelezési határidőt szabtak, az elkészült útra az építtető tízéves jótállást vár el.

Ugyancsak szerdán döntött a kormány a Nagyváradot az észak-erdélyi sztrádával összekötő, 19 kilométeres gyorsforgalmi út megépítéséről. A beruházás leghamarabb 2022-re készül el, értéke 719 millió lej, amelyet kormányzati forrásokból és vissza nem térítendő külföldi támogatásokból biztosítanak.