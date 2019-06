A Toronto Raptors nyerte az észak-amerikai kosárlabda-liga 2018–2019-es szezonját, miután csütörtökön idegenben, változatos és szoros döntőmérkőzésen negyedszer is legyőzte a címvédő Golden State Warriorst. A Raptors a liga történetének első kanadai bajnoka.

A sorozatban harmadik bajnoki diadalára hajtó Warriors az ötödik mérkőzést Torontóban tudta megnyerni, s csütörtökön hazai pályán egyenlíthetett volna, a csapat játékosainak hangulata viszont így sem lehetett a legjobb. A kanadai városban ugyanis Achilles-ín-szakadást szenvedett Kevin Durant, aki nélkül a döntő eddigi meccseit tekintve az erőviszonyok inkább a Raptors felé billentek.

A találkozó nagy csatát ígért, és az együttesek nem is okoztak csalódást. A meccs az első perctől kezdve szoros és izgalmas harcot hozott, s még az utolsó percben is kérdéses volt, ki jön ki győztesen az ütközetből. Nagy különbség egyszer sem alakult ki a csapatok között, a félidőben három ponttal a Raptors állt jobban (57–60), a negyedik negyedet viszont a Golden State kezdte kétpontos előnnyel (88–86), négy perccel a vége előtt pedig döntetlen állt az eredményjelzőn (101–101). Innen a Toronto tudott jobban elmozdulni, s 2 perc 14 másodperccel a záró dudaszó előtt hat pont előnnyel állt. Ezzel azonban a meccs még nem dőlt végleg el. Az utolsó percben a Toronto előnye egy pontra csökkent, és a Golden State többször is a fordításért támadhatott, ám a legfontosabb pillanatokban játékosai rendre hibáztak, így végül a Raptors ünnepelte története első bajnoki diadalát (110–114).

A Torontóban ezúttal nem csupán a 22 pontos Kawhi Leonard játszott jól. Pascal Siakam és Kyle Lowry egyaránt 26 pontot szerzett, Fred VanVleet pedig 22-t. A Golden State-nél a harmadik negyedben megsérülő Klay Thompson volt a legjobb 30 ponttal, Andre Iguodala 22, Stephen Curry pedig 21 ponttal zárt. A finálék MVP-jének a torontói Kawhi Leonardot választották, ezzel ő lett a harmadik NBA-játékos – Kareem Abdul-Jabbar (Bucks és Lakers) és LeBron James (Cavaliers és Heat) után –, akit két különböző csapatban is (Spurs és Raptors) a nagydöntő legértékesebb játékosának választottak, és az első, aki mindkét konferenciában játszva gyűrűt tudott szerezni.

Eredmény, NBA-döntő, 6. mérkőzés: Golden State Warriors–Toronto Raptors 110–114 (32–33, 25–27, 31–26, 22–28). A négy győzelemig tartó párharc végeredménye: 4-2 a Toronto javára.