Egyetemtemető

A marosvásárhelyi magyar orvosképzésnek feladták az utolsó kenetet azzal, hogy a tavaly létrehozott új felsőoktatási monstrum, amelyben végképp kisebbségbe szorult a magyar oktatás, immár nevében sem próbálja a multikulturalitás látszatát hordozni. Az RMDSZ pedig ezért nem tiltakozik, nem vonul utcára, nem szakít meg koalíciót. Hallgat. A jelek szerint már rég fel(el)adta ezt az ügyet. Pontosabban a helyi szervezet halványan próbálkozik egy aláírásgyűjtéssel, amit tavaly az EMNT már megtett, és be is nyújtotta a 16 ezer szignót a minisztériumnak, de úgy tűnik, hiába.

Pedig a magyar orvosképzés jelentősége jóval nagyobb, mint egy katonatemetőé. Ott valóban múltunk, őseink pihennek, jelképes az értük való kiállás, de ha nem lesznek jól felkészült magyar orvosaink, az jelenünket, jövőnket befolyásolja. Hiába fogadtatta el az RMDSZ a kórházakban kötelező anyanyelvhasználatról szóló törvényt, ha nem lesz gyógyító, ki magyarul beszéljen. És mégsem hallunk ez ügyben karakán kiállásról, még a bukaresti hivatalok, intézmények megkereséséről sem, csak a MOGYE magyar tanárainak elkeseredett, egyre halkulóbb, egyre reményvesztettebb tiltakozása jut el a közvéleményhez.

Megmagyarázhatatlan ez az évek óta tartó beletörődő csend. Úgy tűnik, eleve kudarcra ítéltnek tekintik ezt a harcot, melyet így megvívni sem érdemes. Az utolsó gyenge kis felhorkadást a télen kísérte apró siker, legalább a magyar diákok vizsgajegyeit elismerték, de a tanárokat fegyelmi bizottság elé citálták, mert nem tartották be a román, angol és magyar nyelvű tagozatokat egységes vizsgáztatásra kötelező belső szabályzatot. Bár a tanügyminiszter többször is közvetítést ígért, semmi nem lett belőle. Azóta sem hallani arról, hogy esély lenne az angol mellett magyar főtanszék létrehozására, és a szenátus most simán lesöpörte a magyar tanárok azon kérését, hogy a Babeş–Bolyai-egyetem mintájára a vásárhelyi intézmény nevében is egy román és egy magyar tudós nevével tükrözzék annak többnyelvű jellegét. Hétfőtől a vásárhelyi egyetem csak Emil Palade Nobel-díjas román származású tudós nevét viseli. A magyar érdekvédelmi szövetség pedig, a májusi választások eredményével a zsebében, elégedetten hallgat.

Pedig várhatóan heteken belül érkezik a következő csapás. Ahogy már a téli vizsgaszesszióban jelezték, az egységes osztályozást és a közös mércét a felvételire is kiterjesztenék, így csökkennek a magyar gyermekek esélyei, kevesebb hely jut majd nekik. Szépen lassan az ellenszél viharrá növekszik, amely kisöpör a vásárhelyi egyetemről mindent és mindenkit, aki magyar. Az orvosi pályára készülő fiatalok mehetnek Magyarországra vagy tanulhatnak románul. És mi feltehetjük a keresztet a romániai magyar orvosképzés hantjára. Az RMDSZ pedig hallgat...