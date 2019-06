Adalékok egy színházi előadáshoz

A Radu Afrim által rendezett Emberek és krumplik című dokumentarista színházi előadás egy tragikus sepsiszentgyörgyi esetre épül: 2012. őszén kilenc, krumpliszedésből hazatérő napszámos vesztette életét egy autóbalesetben, mindannyian a megyeszékhelyi roma közösség tagjai voltak. Anna Maria Popa és társai az előadás kapcsán állították össze az Emberek és krumplik nevű projektjüket, amely lehetővé tette, hogy a színdarabot hat olyan romániai városban mutassák be, ahol roma közösség él. Emellett próbálták megismerni az ott élők gondjait, és a kiszállások alkalmával Vargyasi Levente pedig életterüket fotózta.

Az előadást Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Négyfaluban, Brassóban, Foksányban és Bákóban mutatták be, és a helybéli romák képviselőivel szóba állva azt tapasztalták, e településeken igen eltérő e közösségek életmódja. A legfejlettebb közösséget Bákóban találták, ott mindenféle szakmát űznek a romák, zenészeik pedig nagyon elismertek, míg a leginkább problémásak a foksányiak, ahol a város lakói két erőszakos klán rendszeres összecsapásaival szembesülnek. Ezen a helyszínen fotózni sem mertek, előadásukra egyetlen helybéli roma sem jött el. Máshol örömmel fogadták őket: a csíkszeredaiak nagyon szegények, a gyergyóiak azonban már jóval szervezettebbek, a négyfalusiak pedig a maguk 5900 fős lélekszámával a legkompaktabb városi közösséget jelentik, ez utóbbi településen 7 millió eurós uniós pályázattal szociális lakásokat építenek nekik. Megkérdezték a csíkszeredaiaktól, hogyan tudnának segíteni nekik abban, hogy életük szebb legyen, ők ingyenes tánctanfolyamot kértek, ősztől várhatóan ezt meg is szervezik nekik. Vargyasi Levente arról beszélt, mindenütt nagyon rövid idő alatt kellett fotóznia, a romák lakásaiba nem tudtak bemenni, és a legbarátságosabbak a brassóiak voltak.

Anna Maria Popa személyes indíttatásból dolgozott ezen a különleges projekten, és úgy véli, sokat számítana, ha mindenki tenne egy keveset a romákért. Mint mondta, az őrkőiek is szeretik ezt az előadást, még jegyet is vásároltak, hogy megtekintsék, mert ottani romák is játszanak benne, illetve megjelennek a filmre vett és levetített jeleneteken is. Utóbbiak szereplőit is támogatják, segítségükkel egyikük életmentő szívműtéten esett át, ez az eset nagyon megérintette, jegyezte meg az igazgató. Az Emberek és krumplik című előadást szeptember 30-án játsszák ismét, majd színházi fesztiválokon is részt vesznek vele.