Magyarellenesség mindenekelőtt

Az ActiveWatch a közbeszédben megjelenő legszembetűnőbb problémákat gyűjtötte össze. Az intoleráns diskurzus és gyűlöletbeszéd minden formáját beemelték a kutatásba, nemcsak azokat, amelyek szankciókat vonhatnak maguk után, hanem azokat is, amelyek bizonyos társadalmi csoportok (nemzeti, szexuális, vallási kisebbségek stb.) el nem fogadására ösztönöznek. A kutatás eredményeit összesítő jelentés szerint „sok esetben politikusok használtak sértő kifejezéseket, valószínűleg anélkül, hogy tudatában lettek volna ennek a ténynek. Továbbra is tapasztalhatók szélsőségesen antiszemita megnyilvánulások. Amióta a sajtó figyelme elfordult a menekültkrízisről, az iszlámellenes és menekültellenes diskurzus is csökkent, de nem szűnt meg teljesen.” Ugyanakkor egyre többen vesznek részt olyan nyilvános megmozdulásokon, amelyek a sokféleség elfogadását hirdetik. „A kultúra fontos szerepet játszik a sokszínűség népszerűsítésében és a társadalmi intolerancia tudatosításában. A család meghatározását célzó referendum kapcsán jelentős számú közéleti személyiség nyilvánította ki, hogy támogatja az LGBTQ közösséget” – írják. A tanulmány arra is kitér, hogy a sportszövetségeknek javítaniuk kell a sportrendezvényeken tapasztalható gyűlöletbeszédek elleni fellépésükön, ugyanakkor a sportot a sokféleség népszerűsítésére kellene minél hatékonyabban felhasználni. Az ActiveWatch szerint a gyűlöletbeszéd szankcionálására felhatalmazott romániai hatóságok közül az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) járt el a legtöbb panasz ügyében, felgyorsult a döntéshozatal folyamata és jelentősen megnőtt a kirótt bírságok összege.