Aláírásgyűjtés a MOGYE átnevezése ellen

Az egyetem rektora a héten jelentette be egy konferencián, hogy a felsőoktatási intézmény immár pár napja a modern sejtkutatás atyjának tekintett, román származású amerikai orvos nevét viseli. Az RMDSZ szerint a kormány május 23-i döntése, amely megerősíti a korábbi egyetemi szenátusi határozatot az átkeresztelésről, szentesíti az egyetemen évtizedek óta zajló magyarellenes törekvéseket. Emlékeztetnek, hogy az RMDSZ és a magyar oktatók már januárban egyértelműsítették, hogy nem értenek egyet az egyetem átnevezésével. „Azt is világosan elmondtuk, hogy amennyi­ben az egyetem átnevezése elkerülhetetlen, számunkra csak a Babeş–Bolyai minta (a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem) szerinti névadás fogadható el, és csakis olyan személyek jöhetnek számításba, akik a marosvásárhelyi egyetemet alakították, illetve tudásukkal, kutatásaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény az ország legrangosabb egyetemei közé emelkedjen” – olvasható a szervezet tegnap kiadott közleményében. A szövetség szerint teljesen világos, hogy ez a lépés is az egyetem magyar jellegét, múltját óhajtja száműzni, letagadni.