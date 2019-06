Elakadt a brassói reptér építése

A helyzet mielőbbi rendezése és a hasonló akadályok kiküszöbölése érdekében Adrian Veştea Brassó megyei tanácselnök arra kéri a honatyákat, módosítsák a közbeszerzési törvényt, hogy a bürokratikus eljárások ne húzódjanak el a „végtelenségig”. Most ugyanis két közbeszerzési eljárás – az utasterminál tervezése és a repülőtér karbantartására alkalmas munkagépek beszerzése – is teljesen leállt az óvások miatt. Jó hír lehet a helyi hatóságoknak, hogy Roxana Mînzatu európai alapokért felelős miniszter még hétfői beiktatása előtt megígérte, hogy kezdeményezni fogja a közbeszerzési törvény módosítását, különös tekintettel az óvások elbírálására, sőt, azt is mondta, hogy az erre vonatkozó európai irányelveken is változtatni kellene. A brassói utasterminál megépítésére tavaly decemberben írták ki a versenytárgyalást, amit a nagyszebeni Construcţii Rt. nyert meg, amely 145 millió lejért vállalta a kivitelezést a becsült 184 millió lej helyett. Utólag a második helyezett konzorcium óvást nyújtott be, amiről az Óvások Elbírálásának Országos Tanácsa dönt. Ha ez már jövő héten megtörténik, és ha az ügy nem kerül bíróságra, akkor a szerződést is alá tudják írni – közölte Veştea, aki még reméli, hogy tartani tudják az ütemtervet, és 2020 végéig befejezik az építkezést.