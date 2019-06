Ma 19 órától az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében a következő alkotásokat láthatják: Örvényben (Siflis Zoltán dokumentumfilmje, Szabadka, Szerbia), „Még oda nem ér az idő...” (rendező: Csubriló Zoltán, Cinema Filmműhely, Magyarkanizsa, Szerbia), Daruka Mihály, a bibliagyártó (szerkesztő-rendező: Bartók Csaba, Szepsi, Szlovákia). Házigazda: Demeter László múzeumigazgató. Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Erdővidék Múzeuma, támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Nyári Csodalámpa Olvasóklub

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár olvasásnépszerűsítő és szövegértést fejlesztő vakációs foglalkozást szervez Csodalámpa Olvasóklub címmel 1–2. osztályosoknak július 1–5., 3–4. osztályosoknak július 8–12., illetve 5–6. osztályosoknak június 24–28. között. A program naponta 10–14 óráig zajlik magyar nyelven. Maximális létszám: 15 fő. Jelentkezni a könyvtár titkárságán lehet telefonon (0267 351 609) vagy személyesen naponta 15 óráig. A helyek betöltése a jelentkezés sorrendjében történik.

Színház

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház Művész Termében június 23-án, vasárnap 19 órától Nimic, dar parcă-mi vine să mor / Semmi, de jön, hogy meghaljak (rendező: Vlad Chiriţă) – vendégelőadás.

Zene

EGYETEMISTA DIÁKOK FELLÉPÉSE. Június 18-án, kedden 19 órától az Árkosi Művelődési Központ Bástya Termében a Brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozatos diákjai lépnek fel: Péter Ervin (fuvola), Monica Raica (hegedű), Mircea Anghel (fagott), Cristian Elciu (klarinét). Zongorán kísér Liliana Iacobescu. Felkészítő tanárok: dr. Filip Ignác és dr. Elena Cristian. Műsoron Devienne, Bruch, Bazzini, Mayr, Taktakishvili szerzeményei.

LEMEZBEMUTATÓ. Június 21-én, pénteken 18 órától a IX. Rockkarácsony (2018) lemezbemutatójára várják az érdeklődőket a kézdivásárhelyi Petőfi moziba (For You Klub). A lemezbemutató után fellép a marosvásárhelyi Kontrax együttes. A belépés díjtalan.

Mozgásművészet

Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 1. szám alatti Live-Art Kulturális Alapítvány Táncstúdiójában július 1-jéig lehet jelentkezni a nyári vakációban tartandó intenzív kurzusokra. Jelentkezést személyesen fogadnak munkanapokon 10–12 és 17–20 óráig a következő csoportokba: társaságitáncklub-csoport (keringő, tangó, szamba, salsa, rumba, csacsacsa, jive stb.) diákoknak és felnőtteknek, esküvői nyitó táncok (a fiatal pár, az örömszülők, hozzátartozók felkészítése a legfontosabb társastáncokból), privát tréner (személyre szabott alakformálás). AGO-GYM-csoport: speciális alakformáló mozgásrendszer nők számára. Bellydance fitneszcsoport: (hastánc lányoknak és hölgyeknek). Érdeklődni a 0722 233 774-es telefonon lehet.

Rádió

MÁRIA RÁDIÓ. A sepsiszentgyörgyi stúdió mai élő adásai: 14.45-től Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzér; 15.20-tól zenés köszöntő; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 17.50-től Jézus Szíve-litánia; 18 órától szentmise Szentkeresztbányáról; 18.50-től a hét plébániája; 19 órától Úrangyala; 19.30-tól műsorismertető; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas te­lefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól balett és kortárs tánc diákoknak, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Kézdiszentléleken, kedden Kézdikőváron a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy június 18-án, kedden 8–11 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Arany János utcában és a Benedek Elek Napközi Otthonban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

ÚJ PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN. Június 18-tól szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható a Bod Péter Megyei Könyvtár: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmány­ajánlással várnak ebben az időszakban is.

MEGBESZÉLÉST tart kedden 17 órakor a gyermekjogvédelem épületében a Sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesülete.

TÜNTETÉS AZ ÚZVÖLGYI TEMETŐÉRT. Nincs hova tovább hátrálni! Az Erdélyi Magyar Néppárt tiltakozó megmozdulást szervez Csíkszeredában június 18-án, kedden 18 órától a Szabadság téren, amelyre a háromszéki igazságunkért szót emelő polgárokat is várják.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utca 4. szám alatti Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok út 1. szám alatti Richter (0267 351 025); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon gyógyszertár teljesít szolgálatot. Honlap: colegfarmcovasna.ro.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai június 18-án, kedden 16–17.30 óráig Nagyborosnyón a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Útlezárás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN mától fél sávon lezárják a forgalmat a Kós Károly úton a Szabadság tér és a Kriza János utca közötti szakaszon. Esővíz-elvezető csatornákat építenek, ezt követően az úttest alapozását és aszfaltozását végzik el. A munkálatok ideje alatt az autósok a városközpontot a Gödri Ferenc utcán keresztül közelíthetik meg, a Gyár utcára a Bánki Donát utcából lehet kitérni. A Kós Károly úton a forgalom egy sávon halad mindkét irányba.

Aláírásgyűjtés Sepsiszentgyörgyön

A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székhelyén (Konsza Samu utca 21. szám) folytatja az aláírásgyűjtést munkanapokon 9–13 óráig a Nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezésre, valamint az önkormányzat kezdeményezésére, hogy a turulszobor terét Székely szabadság terének hívják. Sepsiszentgyörgyön még alá lehet írni az MPP székhelyén (Martinovics utca 2. szám) 9–13 óráig, valamint az EMNT irodájában (Bánki Donát utca 36. szám) hétfőtől csütörtökig 8–17, pénteken 8–13 óráig.