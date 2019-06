A baróti Csala kürtje fúvószenekar két év kihagyást követően a Ba­rót Napok alkalmával szervezte meg újból a fúvóstalálkozót. A tizenegyedik találkozó – előzőleg, 2007–2016 között Száz kürt riadója szól címmel rendezték meg – célt ért, hiszen sok jó zenész gyűlt össze az erdővidéki városban, és közönségük is akadt szép számban.

Annak idején nehéz volt a döntést meghozni, hogy lemondjanak arról a rendezvényről, amelyet évtizedig istápoltak, de úgy látták jónak, ha azt megteszik. Vágási István fő szervező szerint azt bánták, hogy nincs akkora közönségük, mint szerették volna – talán a megfelelő hírverés hiánya volt az oka, talán a választott augusztus végi, szeptember eleji időpont nem kedvezett –, ezért egy idő után úgy érezték, csak a maguk szórakoztatására játszanak, így nem látták további értelmét a szervezésbe fektetett kemény munkának.

Az esemény Barót Napokba való ékelése jó ötletnek bizonyult: a városünnep programját összeállítók átvették a szervezéssel járó feladatok tetemes részét, ráadásul a főszínpadi fellépés lehetősége azt is jelentette, lesz, akinek játszaniuk.

Meghívásukra sok zenésztársuk válaszolt. Felléptek az árkosiak, a gidófalviak, az étfalvazoltániak, a székelyzsomboriak, a mikóújfalusiak, a nagybaconiak az ifjúsági csoportjukat is hozták, s kitett magáért a baróti Csala kürtje, a magyarhermányiakat, valamint a szárazajtai és nagybaconi ifjakat tömörítő zenekar, azaz az Erdővidéki Egyesített Fúvószenekar is. A négyórás műsoridő alatt népdaloktól és katonai indulóktól kezdve filmzenén át magyar és külföldi slágerekig – még Lady Gagát is hallhattunk! – jóformán mindent játszottak a fellépők, jutalmuk pedig taps volt.

„A Barót Napok és a fúvóstalálkozó egyesítését sikerként élem meg. Remekül érezték maguk meghívott vendégeink, akik a jó fogadtatást jó zenével hálálták meg, s örömmel töltött el az is, hogy láthatóan a közönségnek is tetszett, amit hallott. Az ilyen találkozókat azért is kiemelten fontosnak tartom, mert a fiatalokat ilyenkor tudjuk úgy megszólítani, hogy képzéseinkre jelentkezzenek. Számunkra az utánpótlásképzés létfontosságú, hiszen a legtöbben csak három-négy éven át járnak hozzánk zenélni, majd vagy egyetemre, vagy külföldre mennek dolgozni” – mondotta Vágási István.

A Barót Napok alkalmával sakk-, tenisz-, biliárd-, labdarúgó-, streetball- és asztalitenisz-versenyt is szerveztek. Kérdésünkre, hogy miként sikerültek, mekkora közönséget vonzottak, az egyik fő szervező, Ráduly Antal Róbert úgy nyilatkozott, leginkább a labdarúgás volt népszerű, a megmérettetésre huszonnégy csapat nevezett be, de sem résztvevőből, sem közönségből nem volt hiány a többi sportág esetében sem, így minden bizonnyal több ezer embert mozgatott meg a sportszeretet.