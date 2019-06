Borbolyt is megbírságolta a csendőrség

A Kovászna megyei önkormányzat alelnökéhez hasonlóan Hargita megye önkormányzatának elnökét, Borboly Csabát is megbírságolta háromezer lejre a csendőrség az úzvölgyi katonai temetőnél június 6-án szervezett békés tüntetés miatt.

A bírságolás tényét a Hargita megyei önkormányzat közölte szombaton, nyilvánosságra hozva a jegyzőkönyvet is, amelynek alapján kirótták a szankciót. Borboly Csaba szerint a hatóságok ezzel a mostani lépéssel újfent bizonyították, hogy csak akkor járnak el gyorsan és határozottan, ha etnikai kisebbséggel szemben akarnak fellépni. Rámutatott: nincs tudomása arról, hogy a dormánfalvi polgármester törvénytelenségei vagy az úzvölgyi katonai temetőben randalírozók ügyében intézkedtek volna a hatóságok. Borboly Csaba közölte: a bírság ellen fellebbezni fog, és tájékoztatni fogják a nemzetközi közvéleményt az etnikai alapon diszkrimináló román állam lépéseiről. Emlékeztetett, hogy a három székelyföldi megye önkormányzatának vezetői a pápát elkísérő nyolcvan külföldi újságírót angol nyelvű kiadványban tájékoztatták a romániai magyarság jogsérelmeiről. Múlt szerdán Grüman Róbert, a Kovászna megyei önkormányzat alelnöke is háromezer lejes bírságot kapott. A Hargita megyei csendőrség arra hivatkozott, hogy az élőlánc szervezését 48 órával az esemény előtt be kellett volna jelenteni. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön kijelentette, hogy Romániának nem az úzvölgyi temető békés emlékezőit, hanem a múlt heti erőszakos, magyarellenes akció valódi felelőseit kell megbüntetnie.