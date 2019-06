Folyamatos érdeklődés övezi a két és fél éve működő Művész mozi by Cityplex hétről hétre változó műsorkínálatát, tematikus rendezvényeit. Sepsiszentgyörgy filmszínháza idén már ezer vetítést jegyzett, és a helybeli filmkedvelők mellett Hargita megyei és brassói lakosok is szívesen látogatják – számolt be közleményé­ben az intézmény.