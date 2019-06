A húsz egykori osztálytárs közül tizennégy – Balázs István, Bencsik János, Bordy Margit, Borsos Gábor, Sövér Csata Teréz, Wiesler Cserr Zsuzsa, Deák Barna, Z. Erdei Anna, Katona Băncilă Vera, Király Ilona, Sütő Marthy Judit, Deák M. Ria, Klein Szőcs Ágnes és Márkusz Uszkay Erzsébet – él, hat pedig – Antal Imre, Bardóczy Magda, Dénes Károly, Fülöp Ágoston, Köllő Margit és Osváth András – elhunyt. Közülük a legtöbben a képzőművészeti pályát választották. Az Osztálytabló tárlaton tizenheten állítottak ki, ez alkalomra katalógus is készült.

A megjelent művészeket és az érdeklődőket házigazdaként Dimény Attila múzeumvezető köszöntötte, hangsúlyozva, hogy ez a tárlat kuriózumnak számít, évente szerveznek csoportos kiállításokat, a mostani is az, de más, mint az eddigiek, hiszen ez egy osztálynak a kiállítása, és nem akármilyen osztálynak, hanem az 1963-ban végzetteké. Azt is elárulta, hogy a kiállítás ötletgazdája, fő szervezője az idén elhunyt Köllő Margit és Z. Erdei Anna volt.

Deák Barna arról beszélt, hogy osztályuk tanulóinak több mint fele háromszéki, másik, nagyobb fele pedig gyergyói volt, és mára az 1963-as osztálytabló megsemmisült. Másfél évvel ezelőtt kezdték el szervezni a mostani osztálytalálkozót, illetve a közös tárlatot. Azt is elmondta, hogy páran közülük, akiket a kézdivásárhelyi művészetkedvelő közönség már ismer, csak egy-két munkával vannak jelen, míg azok, akik messziről érkeztek, és most állítottak ki Kézdivásárhelyen első alkalommal, és kevésbé ismeri őket a közönség, akár hat-nyolc alkotást is elhoztak. Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a kiállítókat is tanító néhai Nagy Pál fia a marosvásárhelyi művészeti iskola történetét foglalta össze dióhéjban, majd a katalógusból felolvasta a nemrég elhunyt Köllő Margit erre az alkalomra írt üzenetét.

A tárlatmegnyitón fellépett Dimény Kata, a Molnár Józsiás-iskola zenetagozatos végzős osztályának fuvolása és Hodor Tamás zongoratanár. A kiállítás július 10-ig tekinthető meg.