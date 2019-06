Lapunk érdeklődésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, míg korábbi esztendőkben sok nyolcadikos be sem iratkozott az országosan egységes felmérőre, többen pedig jelentkeztek, de végül nem vettek részt a próbákon, idén az összes olyan diákot a vizsgajegyzékbe vettek, akit sikerült minden tárgyból lezárni. A nyolcadikosok záróvizsgája nem kötelező, anélkül is be lehet jutni kilencedik osztályba, ha nem is a legjobb osztályokba, ellenben minden diáknak joga van részt venni rajta, ha igazolni tudja, hogy elvégezte a nyolc osztályt, nem maradt pótvizsgára vagy ismétlőre. A főtanfelügyelő arra utalt, az előző években volt olyan megye, ahol a gyenge tanulókat nem engedték vizsgázni, így a felmérőn az országos átlagnál jóval magasabbat ért el az adott megye. Tavaly és tavalyelőtt Brăila megyéről derült ki, hogy a nyolcadikosok harmadát nem engedték vizsgázni, még meg is fenyegették a diákokat, így a jó tanulók összesített eredménye alapján Brăila az élvonalban végzett, és az országos sajtóban arról is cikkeztek, hogy ugyanígy jártak el az érettségin is. A kedden kezdődő felmérő első próbája román nyelv és irodalom, egy nap szünet után csütörtökön matematikából, pénteken magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a nyolcadikosok. Az előzetes eredményeket június 25-én hirdetik ki, aznap lehet fellebbezni, a végleges eredményeket június 29-én teszik közzé.