Takarítottak az őrkői kőbányában

Mint írják, az egyesület és partnerszervezetei a Kőbánya-Őrkő Cleanup 2. nevű takarítási akcióján a résztvevők két csapatban dolgoztak, a kalákázók egyik része a volt kőbánya kráteréből szekerekkel hordta ki a szemetet, míg mások a környékbeli legelőn takarítottak. A 23 önkéntes összesen 8 köbméternyi hulladékot gyűjtött össze. A résztvevők többsége az őrkői közösség civil szervezetének, az Amenkha Egyesület képviselője volt, de a kalákába bekapcsolódtak a Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi fiókszervezetének és a Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei is, akárcsak a GAL Sepsi Egyesület csapata. A szelektív hulladékgyűjtéshez most is a Tega biztosított eszközöket, a GAL Sepsi Egyesület kávéval, vízzel és szendviccsel kínálta a kalákázókat. Azt is megjegyzik, a takarítást folytatják, hiszen az őrkői kőbányában és közvetlen környékén még rengeteg a szemét, illetve köszönik a kalákázók segítségét, „különösképpen az őrkőiek példamutató munkáját”. (mol)