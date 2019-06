A csökkenés 17 százalékos, tavaly ilyenkor 1,592 milliárd külföldi tőke áramlott közvetlenül a román gazdaságba. A jegybank szintén közölte, hogy az idei első négy hónapban a folyó fizetési mérleg hiánya 2,306 milliárd euróra nőtt a tavaly jegyzett 1,665 milliárd euróról, ami 38 százalékos növekedést jelent. A deficit 641 millió euróval haladta meg a tavalyi szintet. (Agerpres)

SEPREGET A KORMÁNYFŐ. Egy csapásra négy államtitkárt váltott le pénteken Viorica Dăncilă kormányfő. Helyüket azonnal be is töltötte másokkal, a cseréket pedig semmivel sem indokolta meg. A legnagyobb visszhangot az váltotta ki, hogy a Duna-delta államtitkári ranggal bíró kormányzóját, Mălin-Matei Muşetescut is menesztette, a helyére kinevezett Cătălin Ţibuleac pedig a Román Hírszerző Szolgálat Tulcea megyei főnöke volt, aki két éve nyugdíjba vonult, és azóta az önkormányzatok által létrehozott turisztikai egyesületet vezette. Új államtitkárok vannak az energiaügyi, a környezetvédelmi, valamint az európai alapokért felelős minisztériumban is. (Ziare.com)

PÁRTELNÖK ÉS ÁLLAMFŐJELÖLT KELL. Egyelőre egyedüli jelöltként pályázza meg Viorica Dăncilă kormányfő az SZDP elnöki tisztségét az alakulat június végi kongresszusán. Dăncilă úgy érzi, hogy képes egyensúlyt, egyetértést teremteni a párton belül, össze tudná fogni a területi szervezeteket, és lendületet tudna adni a pártnak az év végén esedékes államelnöki választások előtt. Azt is elmondta: a pártból való kizárásukat kockáztatják azok a szociáldemokrata törvényhozók, akik megszavazzák az ellenzéki alakulatok által a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt. Ugyanazon a végrehajtó bizottsági ülésen Şerban Nicolae szenátor bejelentette, hogy indulni szeretne az államelnök-választáson. Az SZDP a jelenlegi tervek szerint júliusban, egy újabb kongresszuson választja ki a párt elnökjelöltjét. (Digi24)

BORZASZTÓ TÖRTÉNET. Büntetőjogi eljárás indult egy 45 éves Galac megyei lakos ellen, miután a rendőrség rájött, hogy a férfi négy hónapja a lakásban tartja anyja holttestét, hogy felvehesse a nyugdíját. Az eset Cuza Vodă községben történt, ahol a postás arról értesítette a rendőrséget, hogy már négy hónapja nem látta a település egyik lakóját, egy 78 éves asszonyt, és hogy helyette 45 éves fia veszi át a nyugdíjat. A rendőrök azonnal kiszálltak a jelzett lakcímre, és az egyik szobában megtalálták az asszony erősen bomlásnak indult holttestét, amelyet a törvényszéki orvosi intézetbe szállítottak a halál okának megállapítására. A férfi ellen kivizsgálás indult. (Agerpres)