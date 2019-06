Mint ismeretes, a megmérettetés versenyzési és élményszerzési lehetőséget biztosít az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, emellett a Speciális Olimpia mozgalom és az úszósport népszerűsítését tűzte ki célul. A monori megmérettetés rendszeres résztvevője és díjazottja a megyeszékhelyi Zelenák Dávid, aki ezúttal is remekül teljesített. Dávid négy számban tette próbára magát, s egy első, egy második és két harmadik helyezéssel fejezte be magyarországi vendégszereplését. A 13 éves háromszéki úszó a 12–15 esztendős kategóriában a dobogó második fokára állhatott fel 50 méter gyorson (1:03.85 perc), míg 50 méter pillangón (1:14.89 perc) és 50 méter mellen (1:25.58 perc) harmadikként csapott célba. Csapatban is megmérettetett a szentgyörgyi úszó, aki a 8–15-ös korosztály 4 × 50-es gyorsváltójával győztesen szállt ki a medencéből (2:59.53 perc). Gratulálunk kis sportolónknak, aki legközelebb novemberben versenyez újra, szintén a magyarországi Monoron.