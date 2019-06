A háromszéki alakulat az alapszakaszt a második helyen zárta, és az elődöntőben kettős diadalt aratott a Háromszék csapatával szemben (53–39 és 62–47). A küzdelemsorozat első szakaszát megnyerő brassói alakulat a negyedik helyezett kézdivásárhelyi Bad Boys együttesével harcolt a döntőbe jutásért, és ő is kettős győzelemmel abszolválta az elődöntőt (46–37 és 50–46).

A finálé első meccse szoros küzdelmet hozott, ám a Tom Touch-nak mégis sikerült 55–51 arányban nyernie. A döntő második mérkőzésére azonban megdőlt a pálya, és a Da Bomb jó kezdésének köszönhetően 70–43-ra diadalmaskodott, és 1–1-es döntetlenre hozta a párharc állását. A küzdelemsorozat harmadik összecsapását múlt héten játszották le, s bár mindenki kiélezett csatára számított, most is egyoldalú volt az összecsapás. A sepsiszentgyörgyi bajnokcsapat ezúttal is jobban kezdett, és már az első félidő végére eldöntötte a meccset, amelyet végül 62–44-re nyert meg, és a Da Bomb összesítésben 2–1-re győzedelmeskedett.

A bronzmeccsre sajnos nem került sor, hiszen a Háromszék ellenfél nélkül maradt, mivel a céhes városbeli Bad Boys nem jelent meg, ez pedig a csapat kizárását is maga után vonta.

A végső sorrend: 1. Da Bomb, 2. Tom Touch, 3. Háromszék, 4. Keleti-Kárátok Múzeuma, 5. No Stress, 6. Athlos ISK U18, 7. Athlos ISK U16, 8. Rozsdás Csont. A Brassói Brașovia visszalépett, a Bad Boys csapatát pedig kizárták.

A bajnoki döntő harmadik mérkőzése után a pontvadászat díjazására is sort került. A küzdelemsorozat legjobb női játékosának Miska Brigittát és Bordás Noémi Ágotát (mindketten a Rozsdás Csonttól) választották meg, a legidősebb játékosnak járó elismerést Sánta Levente (Háromszék) kapta, míg a young star címet Téglás Etele (Athlos ISK) érdemelte ki. A legreményteljesebb játékos díját Toró Csongor (Athlos ISK) kapta, a finálé legjobb kosarasa Răzvan Popa (Da Bomb), míg a bajnokság MVP-je a brassói Sergiu Souca (Tom Touch) lett. A bajnokság all star együttese Szávuj Lászlóból (DA Bomb), Andrei Chiricescuból (Keleti-Kárpátok Múzeuma), Csutak Andrásból (Bad Boys), Sergiu Soucából (Tom Touch) és Deák Lászlóból (Háromszék) állt össze, míg a fair play díj ezúttal is a Rozsdás Csont csapatához került. Folytatás ősszel. (tibodi)