Célpontban a hegyvidék

A Hegy Törvényében foglaltak közül eddig annyi biztos, hogy megalakult a Hegyvidéki Övezet Ügynöksége, és folyamatban van a területi irodák létesítése is. Kovászna megyében Bodokon és Bodzafordulón fog működni az ügynökségnek alárendelt iroda. A tisztségek betöltésére kiírt versenyvizsgák is lezajlottak. Bodokon az egyedüli jelentkezőnek nem sikerült a vizsgája. Bodzafordulón többen is jelentkeztek a posztra, Marius Dănilă nyerte el a tisztséget.

Az elmúlt héten az ügynökség bodzafordulói irodájában első alkalommal tartottak felvilágosítást a Hegy Törvényét illetően, ugyanakkor azokról a további szabályozásokról is szó esett, melyek a hegyvidéki állattenyésztés, az állati eredetű termékek elsődleges feldolgozását hivatottak támogatni – tudtuk meg Könczei Csabától, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől.

A kerettörvény mellett – azt kiegészítendő – öt további törvényt hagyott jóvá kormány. Ezek szellemében a következőkre igényelhető támogatás:

– hegyvidéken működő tejfeldolgozók korszerűsítése, újak létesítésére

– hegyvidéki kis vágóhidak létrehozására

– hegyvidéki esztenák létesítésére

– gyapjú- és bőrbegyűjtő központok, illetve elsődleges feldolgozási pontok létesítésére

– erdei gyümölcsök, gombák, gyógynövények begyűjtő központjainak, illetve ezek elsődleges feldolgozására, tárolására alkalmas munkapontok kialakítására.

Ezeket a programokat a 269, 330, 331, 332 és 333-as számú törvények szabályozzák, melyek a Hivatalos Közlönyben is megjelentek. Költségvetése egyik programnak sincs, de várható, hogy július elseje után, a költségvetés kiigazításánál anyagi hátteret is biztosítanak ezeknek a támogatási lehetőségeknek. A programokra a hegyvidéki besorolású településeken élő kedvezményezettek pályázhatnak – mondta el érdeklődésünkre Könczei.

A Hegy Törvényével kapcsolatosan Könczei kihangsúlyozta: a kerettörvény értelmében új besorolásba került Kovászna megye egész területe, minden település hegyvidéki minősítést kapott. Ez a besorolás azonban csak a fent említett programokban való részvételre jogosítja fel az érdekelteket, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségen keresztül folyósított területalapú támogatások esetében nincs változás, ott maradt a régi besorolás – figyelmeztetett az igazgató.

Könczei szerint a programok révén igényelhető támogatások nagyon hasznosak lehetnek a hegyvidéki állattenyésztők számára. Jó lehetőség nyílik arra, hogy összefogással kis vágóhidak, bőr- és gyapjúbegyűjtők, új tejcsarnokok létesüljenek. Kérdés azonban, hogy ki fogja menedzselni az öt program pályázatait, ki fogja ellenőrizni a vállalások betartását. Nem látja, hogy az újonnan alakult ügynökség rendelkezne az ehhez szükséges kapacitással – mondta el véleményét az igazgató.



Sok pénzt különítenek el

Petre Daea mezőgazdasági miniszter már korábban megfogalmazta: a hegyvidéki állattenyésztés és a kapcsolódó tevékenységek fellendítésére hozzávetőleg 153 millió eurót fordítanak.

Állami támogatás formájában 60 millió eurót szánnak hegyvidéki tejbegyűjtők, tejfeldolgozók létesítésére, meglévők korszerűsítésére. Az erdei gyümölcsök, gombák, gyógynövények begyűjtésére szakosodott központok létesítésére 66 millió eurót fordítanának. A gyapjút begyűjtő, mosó és elsődlegesen feldolgozó pontok létesítésére ötmillió eurót, a hegyvidéki kis vágóhidak és feldolgozók építésére 15 millió eurót különítenek el a miniszter nyilatkozata szerint. Nem utolsósorban – mivel Daea miniszter egyik vesszőparipája a juhtenyésztés – a hegyi esztenák létesítését összességben hétmillió euróval támogatnák.