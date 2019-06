Egészséges táplálkozásunkért

Társszervezők a Veisz János Keleti Kapu Ökotermesztők és Forgalmazók Egyesülete, a Termelők Klasztere Nyíregyházáról, az AGROSIC Közösségek Közötti Társulás és a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság.

A fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet a LAM Alapítványnál, Puskás Melindánál, a 0723 572 660-as telefonszámon.

A rendezvény pénteken 9 órakor kezdődik az illyefalvi KIDA Központban. Az előadások 10 órától követhetőek. A témakör változatos, szó lesz többek között az ökológiai gazdálkodás szükségességéről, a háromszéki agrárium jelenéről, kihívásairól, az integrált agrárium perspektíváiról, vadgazdálkodási modellekről, az ökológiai szemléletű, illetve a hagyományos gazdálkodásról is. Szombatra szakmaturisztikai napot szerveznek a résztvevőknek, múzeumokat, gazdaságokat, látogathatnak meg, ismerkedhetnek a Szent Anna-tóval és környékével.

A rendezvény célja tudatosítani a hallgatóságban – de az egész székelyföldi gazdatársadalomban is – a biotermesztés, az egészséges élelmiszerek, mint a hús, a burgonya, a tej, zöldség, gyümölcs előállításának fontosságát – mondta el érdeklődésünkre id. Orbán Miklós, a LAM Alapítvány munkatársa.

Magyarországról huszonöt fős delegáció érkezik – köztük előadók is – ők különböző biotermékeket is hoznak bemutatásra, ezek a fórum ideje alatt megtekinthetők lesznek. De szívesen várják a székelyföldi, helyi biotermesztőket is elismert termékeikkel, számukra is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak – mondta el Orbán.