A minisztérium vezetőségének reményei szerint az intézkedés pályázhatóságának elindítása megduplázhatja a bebiztosított területek nagyságát és arányát, viszont eddig csak nagyon kevesen igényelték a támogatást. Ez ügyben kerestük meg Cătălina Savint, a megyei vidékfejlesztési hivatal igazgatónőjét. Pénteki adatok szerint mindössze 145 személy, egyéni mezőgazdász vagy cég igényelte a biztosítási díjak visszatérítését, közel 254 ezer euró értékben. Az igazgatónő elmondása szerint az intézkedés április 1-jétől pályázható, a 17.1-es számot és a Biztosítási díjak a növénykultúrák és állatok biztosítására nevet viseli. A pályázható összeg 42,8 millió euró és a kiírásra a pályázatokat egészen november 30-ig lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe.

Az igazgatónő biztosított arról, hogy ez az első szesszió, szakasz a tavaszi kultúrák biztosításának támogatására, s az év vége felé egy újabb szakasz fog következni az őszi kultúrák biztosítására. Az intézkedés lényege, hogy a biztosítótársaságok felé kifizetett biztosítási díj egy részét pályázat útján az ügynökség visszatéríti a pályázónak, igénylőnek. Alapfeltétel, hogy az intézkedés keretében a pályázónak valamely biztosítótársaságnál a teljes gazdaságát vagy valamely kultúrájának összes területét, illetve teljes állatállományát be kell biztosítania a száraz­ság, forróság, árvizek, jég, kora vagy késő tavaszi fagy, vihar, nagy erősségű záporok, hosszan tartó túlzott csapadék, valamint a karanténlistán szereplő növény- és állatbetegségek okozta károk orvoslására.

Újdonság, hogy az intézkedésre pályázhatnak mind a fizikai, mind a jogi személyek mezőgazdasági vállalkozásai. Feltétel, hogy a pályázó 18 éven felüli aktív mezőgazdász legyen, érvényes biztosítási szerződése legyen egy biztosítótársaságnál és a biztosított kultúra teljes területe szerepeljen a szerződésben.

A támogatást igénylőknek az őszi, tavaszi kultúrákra, ültetvényekre a szerződésben a fentebb említett károkozók (szárazság, forróság, árvíz, jégkár stb.) legalább egyikére kell szerződést kötniük. A növénytermesztésben a biztosítási díj csak a megfelelő kultúrákra kötött biztosítások esetében kifizethető (tavaszi vagy őszi kultúrák). Azon növénykultúráknál, amelyeket többször betakarítanak egy év alatt (pl. többszöri kaszálás) a biztosítási szerződésnek minden egyes betakarításra érvényesnek kell lennie. Az igényelhető támogatás értéke a biztosítási szerződést megkötő gazdaság nagyságától, SO-értékétől függ. A biztosítótársaság felé kifizetett összeg 70 százalékát fizetnék vissza a kisgazdaságoknak (a 11 999 SO euró alatti gazdaságoknak), a 12 ezer SO eurónál nagyobb gazdaságok esetében pedig a biztosítási összeg 55 százalékát. Minden egyes növényfaj hektárjának és minden egyes állatfajnak és kategóriának megfelel egy SO euró érték, ezeket összesítve kiszámítható egy gazdaság teljes értéke (nagysága), SO euró értékben kifejezve.

A pályázni óhajtóknak elkészített pályázataikat fel kell tölteniük az országos vidékfejlesztési ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe, vagyis a letevés online módon történik. A pályázat eligazító füzete, a kitöltendő üzleti terv modellje és a csatolandó igazolások, dokumentumok listája megtalálható az ügynökség honlapján (www.afir.info, măsura 17.1). Az ügynökség számítógépes rendszere az említett november 30-i határidő lejárta előtt leállhat (nem engedve további pályázatok feltöltését) abban az esetben, ha a pályázati keretösszeg hamarabb elfogy.