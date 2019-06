Népszerűsítik a vakációs jegyeket

A kezdeményezésről László Endre, a kereskedelmi kamara alelnöke, a TDM elnöke számolt be, és úgy fogalmazott: felmérésük eredménye igencsak lesújtó volt. A Kovászna és Hargita megyében általuk megszólított vendéglátók, szálláshelyek közül csak kevéstől érkezett visszajelzés, mint kiderült, a szállodák általában fogadják a vakációs jegyekkel érkező vendégeket, a kisebb egységekben viszont ritkán lehet értékjegyekkel fizetni. Hogy a helyzeten változtassanak, átfogó kampányt indítottak, s tájékoztatókkal, tanácsadással népszerűsítik a forgalom fellendítéséhez hozzájáruló vakációs jegyeket.

László Endre rámutatott, azt tapasztalják, van, aki az internet használata miatt ódzkodik az értékjegyek elfogadásától, ehhez ugyanis előbb online kell regisztrálni a csekkeket kiállító cégeknél. Ugyanakkor azt is javasolják, mindhárom érintett társasággal szerződjenek a vállalkozók, hiszen előfordulhat, hogy egy családon belül kétféle jegyet is kapnak a házastársak, s ha ilyen esettel szembesülnek, bármelyik csekket elfogadhatják a vendégeiktől. Bátorítják továbbá, hogy a papíralapú jegyek mellett elfogadják azok kártyás változatát is. László Endre hangsúlyozta: a bankkártyás fizetéskor az összeg azonnal a szállásadó számlájára kerül, a kártyaolvasókat emiatt is érdemes igényelni, s használatukért viszonylag alacsony illetéket kell kifizetni a pénzintézeteknek.

Az értékjegyek felhasználása mellett a szállásadóknak a leggyakoribb kérdésekre is választ adnak a szakemberek, így az adózással, érvényességi határidővel kapcsolatos tudnivalókra is figyelmeztetnek. Utóbbiak kapcsán László Endre elmondta, az üdülési csekk nem átruházható, kizárólag a kedvezményezett használhatja fel belföldi egységeknél turisztikai szolgáltatáscsomagok értékének törlesztésére. A csomag kötelező módon tartalmazza a szállást és valamilyen más, kapcsolódó szolgáltatást, szállítást, étkezést, wellness- vagy akár síbérletet, kerékpárkölcsönzést stb.