Kézdivásárhely a harmincadik városünnepre készül

Az előző évekhez hasonlóan, idén is a nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 28. és szeptember 1. között kerül sor Kézdivásárhely városünnepére, az Őszi Sokadalomra. Az idei kiadásnak kiemelt jelentőséget ad, hogy immár harmincadik alkalommal szerveznek hasonló rendezvényt a céhes városban. A jubileumi esemény részleteiről Bokor Tibor polgármester, Ménessy Kinga Kitty főszervező és Lung László Zsolt, a Vigadó Művelődési Ház igazgatója számolt be sajtótájékoztatójukon.

Idén 14 különböző programpont zajlik majd 12 különböző helyszínen – mondta el Bokor Tibor. A Molnár Józsiás parkban Pityókafesztivál és Urbanizé-bulik, a főtéren színpad, ifjúsági tér, termékvásár, utcazene kap helyet, de várhatóan lesznek programok a református templom udvarán, a múzeumban, a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban és a Vigadóban is. Újdonságot jelent idén a street food részleg, amely a főtér Vigadó felőli oldalán kap majd helyet, és kellemes környezetet biztosít a gyorsételek kedvelői számára.

A fellépőkről szólva Ménessy Kinga Kitty elmondta: a harmincadik városnapok alkalmából arra törekedtek, hogy minél több helyi – kézdivásárhelyi és erdélyi – fellépőt vonjanak be az eseménybe. A rendezvényt, mint minden évben, idén is a Tanulók Klubjának fúvószenekara és mazsorettcsoportja nyitja meg, majd Király Linda és Király Viktor következik, akinek zenekarában a szervezők reményei szerint a kézdivásárhelyi Bejan Norbertet is láthatjuk. Ezt követően a Children of Distance magyarországi rapcsapat lép színpadra, az estét pedig újabb kézdivásárhelyi illetőségű produkció, a Katona Tamás dobost soraiban tudó YesYes zárja.

Szombaton egy helyi zenekar fog kezdeni, majd a magyarországi Romantic együttes szórakoztatja a közönséget, ezt követően pedig a rockzene kedvelőit kényezteti majd a Moby Dick koncertje. Az estét egy helyi produkció, a Demeter Eli és barátai által előadott Pink Floyd magyarul című koncert zárja majd. Vasárnap két gyergyószentmiklósi zenekar, a 4S Street, illetve a Magyarországon is szép sikereket elérő Bagossy Brothers Company örvendezteti meg a közönséget. A zárókoncertet a sajtótájékoztató előtti este betegségre hivatkozva lemondta a fellépő, a szervezők azt ígérik, hogy egy héten belül bejelentik az új előadót. Az Őszi Sokadalom idén is látványos tűzijátékkal zárul.

Változást jelent az előző évekhez képest, hogy már szerdán is lesz program, csütörtökön kerül sor a Pro Urbe díj átadására, ezt követően indulnak majd a nagyszínpadi programok. Lung László Zsolt elmondta: a Vigadó is rákapcsolódik idén a harmincadik évforduló megünneplésére és a helyi tehetségek előtérbe hozására, ez alkalomból három nagy produkcióval készülnek. Szerdán Szőcs Botond zongorista egyéni koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők, csütörtökön pedig egy szabadtéri, nagyszínpadi, ülős előadásra kerül sor Átutazók címmel, amely a március 15-i előadás továbbgondolt, kibővített, áthangszerelt változata lesz. A szereplőgárda kiegészül a Vigadóban dolgozó néptánc-, balett- és moderntánc-csoportokkal, illetve további, Kézdivásárhelyről elszármazott énekesekkel. Az előadás keretében egy film is bemutatásra kerül az elmúlt harminc év közösségi életéről. Pénteken a Vigadó nagytermében a Voces női kar és sepsiszentgyörgyi zenészek adnak koncertet, amelynek címe A nő lesz, és azt követi végig, hogy a 30-as évektől kezdődően hogyan viszonyultak a nőhöz, hogyan jelent meg a nő a költészetben és a zenében. A produkció Cserkész Emese művészeti vezetésével jön létre.

Az Őszi Sokadalom jubileumi kiadásának részletes programja várhatóan augusztus elején lesz elérhető, a szervezők a további programpontokról az elkövetkező hetekben közölnek részleteket.