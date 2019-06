Vita a marosvásárhelyi RMDSZ-ben

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója, aki a 2016-os helyhatósági választásokon a magyar politikai erők közös polgármesterjelöltje volt, a Maszolnak elmondta, azért egy évvel a következő választások előtt jelentette be visszavonulását, hogy segítse a helyi RMDSZ-szervezet megújulását, és növelje az esélyét Dorin Florea jövő évi legyőzésének. Soós szerint a városi tanács RMDSZ-frakciója – a városi RMDSZ nyomására – sorra szavazza meg olyan kölcsönök felvételét, amelyek a polgármester táborát erősítik majd jövőre a választási kampányban, és amelyekből a marosvásárhelyi magyar közösség nem lát semmit. „Ezért nyilvánvalóan politikai alkuk lehetnek a háttérben a városi RMDSZ és Dorin Floreáék között” – jelentette ki Soós a Maszolnak. A múzeumigazgató szerint a kialakult helyzetet Vass Levente egyszemélyes irányítású, központosító vezetési stílusa okozta, aki „soha nem konzultál a szakemberekkel, a megyei szervezettel. Pedig ezek a város jövőjét érintő, fontos kérdések.” Soós azt sem tartja kizártnak: az ő marginalizálásának hátterében az állhat, hogy Vass Levente alkut kötött Dorin Florea polgármesterrel, Soós szerint ugyanis a jövő évi helyhatósági választásokon ő lehetne az a polgármesterjelölt, aki legyőzhetné Floreát. A múzeumigazgató elképzelhetőnek tartja, hogy Vass Levente szeretne az RMDSZ – és összefogás esetén a magyar közösség – polgármesterjelöltje lenni a 2020-as önkormányzati választásokon. „Ha Vass Levente valóban indulni akar jövőre, akkor üljünk le és beszéljük meg a teendőket. Ne egymást fárasszuk és hozzuk nehéz helyzetbe, hanem segítsük egymást. De nincs párbeszéd” – fejtette ki Soós a Maszolnak.

A Soós Zoltán vádjaira reakciót kérő hírportáltól azt kérte Vass Levente, írásban tegyék fel kérdéseiket, válaszait pedig változtatás nélkül közöljék le. A Maszolnak arra a kérdésére, hogy mi érdeke fűződik/fűződne a városi RMDSZ-szervezetnek ahhoz, hogy újból Florea legyen a polgármester, Vass Levente azt válaszolta: „Soós Zoltán most rosszul ítéli meg a helyzetet. Örülök annak, hogy többévnyi pihenés után visszatért a politikába, minden visszatért értelmiségi ajándék ennek a városnak. Mégis, kicsit csalódott vagyok, hogy olyan gesztusokat tesz, mintha helyet kellene csinálnia magának. De Zolinak nem kell helyet csinálnia magának, mindenkinek van helye, aki dolgozni akar. Ha hétről hétre, hónapról hónapra értelmiségi, illetve politikai nyomás alatt tartotta volna Dorin Floreát az utóbbi három évben – emlékezzünk, ezzel az emlékezetes ígérettel zárta a polgármester-jelöltségi kampányát –, nemcsak hogy megkönnyítette volna a mi, a mezítlábas, városi RMDSZ-es munkánkat, de lehetősége lett volna jobban megérteni a mit-miérteket. Amit mond, nagyon súlyos és felelőtlen is. Jól cseng, lehet vele szimpátiapontokat szerezni, de igazságtalan.” Igaz-e, hogy a városi RMDSZ rákényszeríti akaratát a helyi tanács RMDSZ-frakciójára, és emiatt a tanácsosoknak olykor a város számára előnytelen határozatokat kell megszavazniuk? – szólt a Maszol következő kérdése. Válaszában Vass Levente kifejtette, választások – főleg az elvesztettek – után „alkuk és kompro­misszumok sorozata következik”, de „sokkal több dolgot érünk el így is, mintha nem törekednénk a kompromisszumra”. Példaként a Vásárhelyi Forgatag esetét említi, amelynek ügye – hangsúlyozza – meg van oldva.

„Adott egy már számottevő múlttal, komoly teljesítésekkel a marosvásárhelyiek rokonszenvét méltán élvező rendezvény, amely keretében ott van az általam jegyzett Borudvar is, amely szintén nagyon sikeres. És adott az a politikai csomag, amelyet minden évben ki kell alkudnunk, hogy a Forgatag beljebb jöjjön a városba, nagyobb legyen, sőt, pénzbeli támogatást is kapjon, lehetőleg időben. El lehet képzelni, hogy abban az esetben, ha lépten-nyomon betettünk volna a város polgármesterének, milyen esélyünk lenne arra, hogy évről évre konszolidáljuk ezt a rendezvényt. A Forgatag idén sajnos már inkább a politikusok helyezkedésének eszköze. Elismerem, az »elengedem a Forgatag kezét« egy teátrális gesztus volt. Célom az volt, hogy megmutassam, mennyire átpolitizált idén ez a rendezvény, mennyire könnyen használják sokan eszköznek arra, hogy helyzetbe kerüljenek. Lényeg a lényeg. A Forgatag ügye meg van oldva. Ismétlem, a Forgatag ügye meg van oldva. A Forgatag lehet a városban, sőt, fejlődhet is a városban. Megoldottuk. Portik Vilmosnak annyit kell ezért tennie, hogy bemegy és személyesen kéri Dorin Floreától. Ezt kell megtennie most a marosvásárhelyiekért, ennyit. Minden egyebet már előkészítettem, előkészítettünk. (...) Soha nem voltunk olyan közel az eddigi legnagyobb, legvárosibb Forgataghoz, mint idén, és ennek örülnünk kell, ha tudunk még örülni annak, amit elérünk” – fejtette ki válaszában Vass Levente. Arra a kérdésre pedig, hogy valóban ő lesz-e jövőre az RMDSZ polgármesterjelöltje, azt válaszolta, egyre gyakrabban kérdezik ezt tőle, de ő még nem döntött e kérdésben.