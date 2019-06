Németországban szélsőjobboldali merénylő végzett egy politikussal

A Kassel területi államigazgatási hivatal vezetője, Walter Lübcke meggyilkolásával egy 45 éves helyi férfit gyanúsítanak, aki korábban a neonáciként számontartott Német Nemzeti-demokrata Párt aktivistája volt, és 2009-ben felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert részt vett a Szakszervezetek Országos Szövetségének egy május 1-jei felvonulása elleni szélsőjobboldali támadásban.

A gyanúsítottnak testi sértés és illegális fegyvertartás miatt is volt már dolga a rendőrséggel a Süddeutsche Zeitung országos lap és két regionális közszolgálati médiatársaság, a Norddeutscher Rundfunk és a Westdeutscher Rundfunk közös tényfeltáró munkacsoportjának értesülése szerint. A három szerkesztőség közös munkacsoportja és a Spiegel Online hírportál egyaránt úgy tudja, hogy a kiemelt jelentőségű politikai ügyekkel és az állam elleni súlyos bűncselekményekkel foglalkozó szövetségi legfőbb ügyészség átvette a nyomozás vezetését a tartományi hatóságoktól, mert az eddig feltárt adatok megalapozzák a szélsőjobboldali indíttatású terrorizmus gyanúját. Ugyancsak tegnap a szövetségi legfőbb ügyészség a sajtóértesüléseket megerősítve közölte, hogy a nyomozás vezetését átvették a kasseli ügyészségtől. Az eljárás eddigi megállapításai abba az irányba mutatnak, hogy „szélsőjobboldali hátterű” bűncselekmény történt, aminek alapján a gyilkosság „politikai merénylet”, és a legfőbb ügyészség illetékességi körébe tartozik – indokolták döntésüket. A közleményükben Stephan A. néven azonosított német állampolgárságú gyanúsítottat a hétvégén fogták el Kasselben, és előzetes letartóztatásba helyezték.

Walter Lübckét, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusát június 2-ára virradóra holtan találták családi háza kertjében. Kézi lőfegyverrel, közvetlen közelről leadott fejlövés oltotta ki az életét. A fegyvert nem találták meg, az áldozat nem hagyott hátra búcsúlevelet. A 65 éves helyi politikus 2015-ben vált szélesebb körben ismertté annak révén, hogy erőteljesen kiállt az országba érkező menedékkérők befogadása mellett, és élesen bírálta a menedékkérők előli elzárkózást pártolókat. Állásfoglalása heves bírálatokat váltott ki, halálos fenyegetéseket is kapott. Walter Lübcke 2009 óta irányította a területi államigazgatási hivatalt, előtte tíz évig a CDU frakciójának tagjaként képviselő volt a hesseni tartományi gyűlésben.

Az ügyben tegnap megszólalt Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök, aki a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozva hangsúlyozta: a német közelmúlt példái azt mutatják, hogy a bűncselekmény mihamarabbi és teljes körű feltárása a legfontosabb. A lap szerint ez egyértelmű utalás a legkevesebb tíz gyilkosságért, robbantásos merényletekért és bankrablásokért felelősnek tartott Nemzetiszocialista Illegalitás (NSU) ügyére. A neonáci terrorista csoport 2000 és 2007 között követett el bűncselekményeket, de csak 2011-ben vált ismertté tevékenysége, miután tagjai közül ketten öngyilkosságot követtek el, a harmadik terrorista pedig feladta magát.

Azzal kapcsolatban, hogy a Lübcke-gyilkosságot számos kárörvendő, gyűlölködő, az elhunytat a halála után is gyalázó megnyilvánulás követte az interneten, Frank-Walter Steinmeier hangoztatta, hogy „a nyelv eldurvulása” egyenes út a bűncselekmények felé. „Egy erőszakos bűncselekmény áldozatául esett ember szidalmazása miatt nemcsak felháborodni kell, hanem valamennyi jogállami eszközt megragadva küzdeni is azért, hogy a közösségi portálokon is büntessék a gyűlölködést és az erőszakra uszítást” – mondta az államfő.

Angela Merkel kancellár egy más ügyben tartott tájékoztatón kiemelte, reméli, hogy sikerül a lehető leghamarabb feltárni a gyilkossági ügyet. „Ezért nagyon fontos fejlemény, hogy a szövetségi legfőbb ügyészség magához vonta a nyomozás irányítását” – mondta a kormányfő.