Az adótörvénykönyv módosítására nyújtott be tervezetet a liberális párt. A profit.ro értesülései szerint a részmunkaidős foglalkoztatottak járuléka és az üzemanyagra számolt luxusadó mértékét előíró szabályok jövő január elsejétől változnának meg.

Mint ismeretes, 2017 nyarán a kormány a részmunkaidős munkavállalók védelmére hivatkozva (nevezetesen, hogy ne sérüljenek az egészség- és társadalombiztosítási jogaik) kötelezte a munkaadókat, hogy az ekként alkalmazott munkavállalók után a minimálbér szintjén fizessenek járulékokat. Kiszivárgott információk szerint az intézkedés kezdetben jelentős bevételt hozott a költségvetésnek, ám később a részmunkaidős alkalmazottak leépítéséhez vezetett. A mostani javaslat a régi rendszert állítaná vissza, az előterjesztő liberális párt szerint nem jelentene jelentős bevételkiesést a költségvetésnek.A részmunkaidőnek minimálbér szintjén való megadóztatása elsősorban azokban az ágazatokban okozott gondot, ahol a tevékenység eleve ilyen munkavégzést követel meg (például futárszolgálatok, lapkihordás stb.).

A két évvel ezelőtt bevezetett luxusadószint mérséklése is célja a benyújtott tervezetnek, amely egyébként a jövő évi költségvetést is befolyásolná. 2017 második felében ugyanis a Tudose-kabinett két ízben is emelte az üzemanyagokat terhelő adónemet, aminek következtében egy liter üzemanyag egy csapásra több mint egy lejjel lett drágább literenként, meghaladva az öt lejt a benzinkutaknál. A gázolaj literenkénti luxusadóját akkor 1,838 lejben határozták meg, a mostani javaslat szerint ez 2020. január elsejétől 17,4 százalékkal, 1,518 lejre mérséklődne. Az ólommentes benzinnél az adó mértéke a jelenlegi 2,268 lejről 1,948 lejre csökkenne literenként.