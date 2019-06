Magában foglalja a felhőalapú architektúrát, adatvédelmet megőrző egyesített gépi tanulást, mesterséges­intelligencia-algoritmusokat és a blokklánc technológiát – közli a kutatásban Romániából egyedüliként részt vevő sepsiszentgyörgyi Gnome Design Kft. Az öt évig futó projektben, amelynek összköltségvetése 4,5 millió euró, Nyugat-Európa öt legnevesebb egyetemének bioinformatika tanszékei vesznek részt két kutatási központtal.

A konzorcium tagjai: Technische Universität München, Medical University of Graz, Philipps-Universität Marburg, University of Southern Denmark, Maastricht University, SBA Research, Research Institute, Concentris és Gnome Design. Ez utóbbi felelős a platform architektúrájáért, az alkalmazásokat tömörítő felhőalapú rendszer fejlesztéséért, valamint az MI-ket irányító koordinációs modulok kidolgozásáért. Egy úgynevezett Privacy-by-design-and-architecture innovatív megközelítést használnak – áll a cég közleményé­ben –, ezzel is jelentősen növelve a kiberbiztonságot a kórházakban lokálisan tárolt betegadatok adatbányászatában és az MI-k tanításában.