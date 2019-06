A hatvanhat éves nagyborosnyói Bartos Katalin pajzsmirigyvizsgálatra jelentkezett, de előtte vércukor-, vérzsír- és vérnyomásmérésen vett részt. Lapunknak azt mondta, már első perctől jó volt a benyomása a művelődési házban berendezett ideiglenes vizsgálóközpontról, az orvosok és asszisztensek nagyon kedvesek, bizalommal lehet hozzájuk fordulni.

„Nagyon nehezen jutunk el szakorvoshoz, és amire időpontot kapunk a vizsgálatra, addig lehet, hogy meghalunk” – indokolta, hogy miért igyekszik kihasználni ezt a lehetőséget. Balcan Klementina is azt mondta, bár tudja, hogy fontos a szűrés, de ha minden szakorvosi vizsgálatra egyenként kellene jelentkeznie és a megyeközpontba mennie, nem biztos hogy megtenné, de Lécfalva közel van Nagyborosnyóhoz, ha kell az egész napot rászánja, és feliratkozik minden vizsgálatra. Elsőként ellenben másfél éves kisfiát vitte a gyermekorvoshoz, mert bár látszólag csattan ki az egészségtől, „sohasem lehet tudni”. Boldogan lépett ki az alkalmi rendelőből: kisfia egészséges.

Pakucs Etelka arról számolt be, bár a nagyborosnyói családorvossal nagyon meg van elégedve, és nem is tudja, hogy bírja a sok munkát, hisz azt látja, hogy egyszerre három-négy gyermekkel érkeznek az anyukák a rendelőbe, de ő is kihasználja, hogy szakorvosok vizsgálhatják meg, ezért jött el Lécfalvára. A huszonkilenc éves Stoica Judit kissé idegesen várakozik az egyik rendelő előtt, bevallja, soha nem járt iskolába, nem dolgozik, nincs biztosítása, három gyermekét neveli és mert úgy érzi, van egy kis baj az idegeivel, hát eljött. Két nagyobb gyermekével együtt több vizsgálatra is beiratkoztak. „Nem baj, ha sokáig tart, egyszer mi is sorra kerülünk” – mondotta. Ezzel kapcsolatosan a várakozók közül többen elmondták, a cigány származású embereket nem mindenütt szolgálják ki egyformán, de a lécfalvi ideiglenes vizsgálati központ két helyszínén az egészségügyiek és a páciensek részéről azt tapasztalták, mindenki türelmes, kedves.

Mint korábbi esztendőkben, idén is dr. Lőrincz Ambrus kardiológus főorvos és Lehoczky Ildikó szakasszisztens irányítja a háromszéki szűrőprogramot, az első másfél nap tapasztalatairól őket kérdeztük. Elmondták, hétfőn a szemészeti, valamint a szív- és érrendszeri vizsgálatok iránt érdeklődtek a legtöbben, de a gyermekgyógyász, neurológus, fogorvos kollégájuknál is több tucatnyian jelentkeztek. A várakozó személyek számát többszörösen meghaladja a vizsgálatok száma, gyakori, hogy az emberek több vizsgálatra is beiratkoznak, összesítést pénteken készítenek. Már első nap szükség volt a mentő kihívására egy újonnan felfedezett cukorbeteghez, a hatvan év fölötti férfinál túlzottan magas vércukorszintet mértek és a neurológus zavartságot állapított meg.

Dr. Lőrincz Ambrus lapunknak elmondta, azt tapasztalják, az emberek egyre felelősebbek egészségükért, tudatosan jönnek el a szűrésre. Első nap például azért jelentkezett egy férfi, mert családjában többen is érszűkületesek, és tudni akarta, ő mire számíthat – mondotta. A kivizsgálás kimutatta, bár egyelőre tünetek nincsenek, az érszűkület jelen van és kiterjed a hasi erekre is – közölte a főorvos. Lőrincz doktor kitért a túlsúlyosságra, ami egyre gyakoribb Székelyföldön is, s jelezte, hogy a gyermekeknél sok a rossz fog, a gerincferdülés és a lúdtalp.

A szolnoki Hetényi Géza Kórház szakemberei által végzett szűrővizsgálatokat hiánypótlónak nevezi Kanyó Antal, a község alpolgármestere, aki a Háromszéknek azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy ezt a lehetőséget minél többen kihasználják. A programról szórólapokat juttattak el a lakossághoz, plakátokat helyeztek ki a településeken, és már első nap volt igénylés arra, hogy Lécfalvára szállítsák azt, akinek nincs más lehetősége részt venni a vizsgálatokon. Dr. Rózsa Katalin a község egyetlen családorvosa, három napot a községközpontban dolgozik, ott fogadja a Nagyborosnyóhoz tartozó falvakról is a pácienseket, két napot Nagypatakon rendel – közölte az elöljáró. „Hasznos és ráadásul ingyenes a program, azon vagyunk, hogy aki szeretne, eljusson a vizsgálatokra” – szögezte le Kanyó Antal. Az egészségügyi szűrés része Kovászna megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye testvérkapcsolati együttműködésének, a program partnere a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.