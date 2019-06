A civil szervezet július első hetében kíván vidám, gondtalan napokat ajándékozni a nehéz helyzetben lévő háromszéki családok gyermekeinek, a táborozás összes költségét ezúttal is adományokból, felajánlásokból kívánják fedezni. Bács Emese egyesületi elnök lapunknak elmondta, egy gyermek táboroztatása 300 lejbe kerül, az összeg a szállást, illetve a napi meleg ebédet tartalmazza. Az eddig összegyűlt felajánlások 29 gyermek táborozási költségeit fedezik, de június 25-ig még bárki hozzájárulhat a kiadásokhoz, támogathatja az Életmentő Kupakok Egyesületet.

Emellett a reggelihez, vacsorához, tízóraihoz és uzsonnához megfelelő élelmiszert is szívesen fogadnak – friss felvágottra, sajtfélékre, pástétomra, vajra vagy margarinra, gyümölcsre és zöldségre, kenyérre, tejre egyaránt szükség van a megfelelő ellátás biztosítása érdekében, de higiéniai cikket, tusfürdőt, szappant, sampont is gyűjtenek – mutatott rá Bács Emese. Hozzáfűzte, ki-ki azzal járul hozzá a táborozás sikeréhez, amivel tud, s bízik abban, hogy az összefogás révén idén is mosolyt csalhatnak a nehéz helyzetben lévő gyermekek arcára.

A második jótékonysági táborba baconi, bardoci, száldobosi, magyarhermányi, vargyasi, árkosi, kilyéni, szépmezői, eresztevényi, maksai, zágoni és sepsibükszádi gyermekeket hívott meg az civil szervezet, a napi tevékenységekről, szórakozásról öt állandó felügyelő gondoskodik majd, munkájukat pedig önkéntesek is segítik.

Adományokat, felajánlásokat továbbra is szívesen fogadnak az alapítvány számlaszámára – L. A. B. Életmentő Kupakok Egyesület, RO71 RNCB 0124 1534 8820 0001 (lej) –, aki pedig élelmiszerrel, egyéb szükséges dolgokkal segítene, Bács Emesénél (0755 265 752) vagy szerkesztőségünkben is jelezheti szándékát.