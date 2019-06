Erdogan Isztambulban hívei előtt leszögezte: „nem adhatjuk oda a várost ezeknek a hazugoknak”. A török államfő kifejtette: Imamoglu nem ismeri be, hogy „kutyának” (it) nevezte Ordu tartomány kormányzóját, hanem azt állítja, hogy az „egyszerű” (basit) szót használta. „Felvétel van mindenről, légy őszinte, a politikához az őszinteség illik” – hangoztatta Erdogan Imamoglunak címezve szavait. Törökországban másfél hete parázs vita folyik arról, hogy mi is hangzott el pontosan azon a zajos videófelvételen, amely Imamoglu néhány napos kampánykörútja során készült.

A legfőbb ellenzéki tömörülésre, az Imamoglut indító kemalista Köztársasági Néppártra (CHP) utalva Erdogan kijelentette: ezeknek már a génjeiben van a hazugság. „Na várj csak, a választás után még megfizetsz ezért, az ügy ezzel nem ért véget” – fogalmazott. „Hát nem szégyelled magad?” – tette hozzá egyúttal.

Erdogan egy hétfő esti rendezvényen felszólalva már jelezte: Imamoglu mindaddig nem töltheti be a főpolgármesteri tisztséget, amíg nem kér bocsánatot a török nemzettől és az ordui kormányzótól. A török elnök tegnap azzal is vádolta Imamoglut, hogy annak a Törökországban fegyveres terrorszervezetnek nyilvánított gülenista mozgalomnak az oldalán áll, amelyet a kormányzat a 2016. július 15-ei puccskísérlet felelősének tart. Erdogan rámutatott: az incidenssel kapcsolatban írt Twitter-üzeneteiből is kiviláglik, hogy Imamoglu a gülenista hálózattal van.

Imamoglu már a márciusi 31-i isztambuli helyhatósági választáson is a CHP jelöltje volt, de akkori győzelmét a kormánypárt kérelmének eleget téve a Legfőbb Választási Tanács egy bő hónappal később semmisnek nyilvánította és elrendelte a főpolgármester-választás megismétlését.

Isztambulban, ahol mintegy 10,5 millió a választásra jogosultak száma, a hivatalos végeredmény alapján Imamoglu rendkívül kiélezett küzdelemben, mindössze 13 729 szavazattal előzte meg a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) színeiben induló Binali Yildirimet. Yildirim egykor az ország közlekedésügyi minisztere, miniszterelnöke és házelnöke is volt. Imamoglu korábban a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a CHP színeiben Isztambul Beylikdüzü városrészének polgármestereként tevékenykedett.

Megfigyelők arra hívják fel a figyelmet, hogy míg a március 31-ei helyhatósági választást megelőzően Erdogan országos kampánykörútra indult, az utóbbi hetekben szokatlan módon háttérbe húzódott, és Yildirim került előtérbe. A közvélemény-kutatások június 23-ára, még ha kevésbé is, de ugyancsak szoros versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu győzelmével számol. A török metropolist 15 éve Erdogan pártja, az AKP vezeti.