A Kolozsvári CFR a kazah aranyérmes és listavezető FK Asztana csapatával játszik a továbbjutásért. A sorsolás szerint Dan Petrescu csapata idegenben kezdi a párharcot, ugyanis az első mérkőzést a kazah fővárosban, a visszavágót egy héttel később Kolozsváron rendezik. A továbbjutó a BL második selejtezőkörében, a kieső pedig az Európa-liga második köré­ben folytatja az európai kupaszereplést. A kincses városbéli együttes ellenfele rendszeres résztvevője az európai kupák csoportkörének. Az Asztana az utóbbi öt évben megnyerte a kazahsztáni bajnokságot, és a jelenlegi idényben is az első helyet foglalja el. Ha a kolozsvári gárda túljutna a kazah bajnokon, a következő fordulóban már kiemelt lesz a sorsoláson.

A Ferencváros is az első körben csatlakozik a BL-selejtezőhöz, a zöld-fehérek a három román légióst – Dragoș Grigore, Cosmin Moți, Claudiu Keșerü – is soraiban tudó Ludogorec Razgrad együttesével találkoznak előbb hazai pályán, majd idegenben. A bolgár csapatot tavaly nyáron a MOL Fehérvár FC állította meg a selejtező második fordulójában, a Ludogorec végül a székesfehérvári csapathoz hasonlóan az EL-csoportkörben szerepelt. Az egymás után nyolc bajnoki címet behúzó Ludogo­rec az elmúlt években rendszeresen bejutott az európai kupák csoportjaiba, két alkalommal a Bajnokok Ligája legjobb 32 együttese között is érdekelt volt.

Kedvezett a sorsolás a magyar és román csapatoknak

A MOL Fehérvár FC az FK Zeta, a Debreceni VSC az FK Kukësi, a Budapest Honvéd pedig az FK Zalgiris Vilnius csapatával találkozik az Európa-liga első selejtezőkörében, míg a FCSB a moldovai Milsami Orhei, a Craiova pedig az azeri FK Sabail ellen kezdi az európai kupaszereplést. A párharcok első mérkőzéseit július 11-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

A DVSC és a Honvéd hazai pályán, a MOL Fehérvár FC pedig idegenben kezd, ez azonban még változhat. Az 1927-ben alapított FK Zeta a 2006-ban induló montenegrói élvonalban szerepel az első idény óta, az előző szezonban bronzérmes volt, hazája kupasorozatában pedig a negyeddöntőig jutott. Eddigi legnagyobb sikere 2007-ben a bajnoki cím, az Európa-liga selejtezőjében pedig 2012-ben egészen az utolsó körig, a rájátszásig jutott.

Az albán Kukësi a legutóbbi hét idényt dobogón zárta a bajnokságban, amelyet 2017-ben megnyert, idén tavasszal pedig második lett, míg a kupában 2016-ban és idén is aranyérmes volt. Az El-selejtezőben öt évvel ezelőtt szintén eljutott a rájátszásig, ahogyan a litván Zalgiris Vilnius is. A litván együttes szintén címvédő hazája kupasorozatában, a bajnokságban legutóbb második lett, és a jelenlegi idényben is a második helyen áll. Fennállása során hét bajnoki címet és 12 kupagyőzelmet ért el.

A román bajnoki ezüstérmes bukaresti csapat az első mérkőzést hazai környezetben játssza, a visszavágóra idegenben kerül sor. A bronzérmes olténiai együttes FK Sabail elleni mérkőzésének odavágóját Azerbajdzsánban, míg a visszavágót a Ion Oblemenco Stadionban rendezik. A Román Kupa-győztes FC Viitorul az Európa-liga második körében csatlakozik a versenykiíráshoz, ahol a Bölöni László edzette belga Royal Antwerp együttesével játszik: első mérkőzését július 25-én, a visszavágót augusztus 1-jén. (miska)