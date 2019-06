Nagy horderejű kulturális esemény zajlott le folyó év június 7–9-én Turnu Măgurelén: az átlagemberek által nem is ismert vagy teljesen gyerekes dolognak tartott jelvények országos kiállítása. Rendezője a Romániai Jelvénygyűjtők Egyesülete (A. C. I. R. – Asociaţia Colecţionarilor de Insigne din România).

Ez volt a 45. ilyen kiállítás Romániában, valamint ezen alkalommal tartottuk meg az A. C. I. R. XI. Kongresszusát is. A szervezetet 11 évvel ezelőtt alapítottuk Petrozsényben, kiválva a Romániai Numizmatikusok Egyesületéből. Ez az egyesület kitűnő példája annak, hogy társadalmi, vagyoni, vallási, nemzetiségi hovatartozást mellőzve miképpen lehet egy jól működő baráti testületet létrehozni, ahol évről évre találkozhatunk, bemutathatjuk gyűjtő tevékenységünk gyümölcseit, megvitathatunk komoly problémákat is békésen, verekedés, mellveregetés nélkül, és a mindennapi élet számos történéseit látva is létezik közös nevező köztünk.

A szervezet elnöke Kelemen Tiberiu egyetemi tanár, titkára Dumitru Ioan Puşcaşu, mindketten Petrozsényből. A tagság az egész országból verbuválódik. Néhányan vagyunk magyarok Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kolozsvár, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Déva képviseleté­ben. Az egyik alelnöki tisztséget ez idáig Beke Ernő közismert gyűjtő és helytörténész töltötte be, ő felelt Erdély körzetéért. Sajnos az idei kiállításra Beke Ernő és hozzátartozói betegség miatt, Rancz Gyula ismeretlen okból, valamint Höncz László sepsiszentgyörgyi gyűjtőtárs szintén betegség miatt nem tudott eljönni, így ezúttal Kovászna megyét egyedül képviseltem. Pár éve egy szerbiai gyűjtő is kiállít sikerrel.

Az idei kiállításon mintegy 180 táblán (méretük 35 × 45 cm) összesen 14–15 ezer jelvényt láthattunk. Ebből 35 tábla a vadászat témához kötődött. Ezt zsűrizték és díjazták is. A többi tematika gyűjtői – sport, kultúra, turizmus, auto-moto, vöröskereszt, állatvilág, híres emberek, írók, űrhajózás stb. – elismerő oklevelet és emlékplakettet kaptak. Mindenki jogosult volt négy tábla kiállítására és egy asztalra, ahová kirakhatta feleslegét, csereanyagát.

A hivatalos program: megnyitó szombaton délelőtt, kongresszusi beszámolók, hozzászólások délután. A főrendező Turnu Măgurele város tanácsa a kiállításra nagy gyűléstermét bocsátotta rendelkezésünkre. További szponzorokról pontos adat nem áll rendelkezésemre, de évről évre az ortodox egyház és egy nagyváradi szakcég nyújt komoly támogatást. A vállalat, amely jelvényeket, érméket, plaketteket és sok más egyéb kelléket gyárt, két ízben bocsátotta rendelkezésünkre hatalmas szállodáját Félixfürdőn, és az élelmezésünkről is gondoskodott. Ugyanezt vállalta a görögkeleti egyház is, Galaction őszentsége, Alexandria és Teleorman püspöke, a Romániai Numizmatikusok Egyesületének elnöke.

Az egyesület anyagi alapja eléggé vékony, hiszen mostanáig évi 30 lej tagsági díjat fizettünk, de sokan adományaikkal is segítettek. Így sikerült az idén is kiadni a Jurnal insignografic 19. számát száz oldalon, különféle tanulmányokkal, sok színes illusztrációval. Évről évre számos magyar vonatkozású írás, jelvény, egyéb adat is megjelenik benne, főleg a monarchia és az első világháború idejéből.

Szállásunk két éjszakára, az ünnepi vacsora, az emlékplakett, a program-katalógus, oklevelek nyomtatása személyenként 75 lejünkbe került. Ráadásul szombaton egy ebédet is kaptunk. A folyóiratért és két emlékjelvényért összesen 70 lejt fizettünk.

Várjuk a fiatal gyűjtőket, mert eléggé ki vagyunk öregedve.

Botos Ferenc ny. tanár gyűjtő, alapító tag